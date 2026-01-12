Трамп: Оборона Гренландии состоит из двух собачьих упряжек

Оборона Гренландии состоит из двух собачьих упряжки. Об этом на брифинге для журналистов заявил президент США Дональд Трамп.
«Знаете, в чем состоит их оборона? В двух собачьих упряжках. Знаете об этом?» — отметил глава Белого дома.
Между тем, подчеркнул американский лидер, повсюду находятся российские и китайские подводные лодки и эсминцы.
Ранее скандинавские страны опровергли заявление президента США Дональда Трампа о якобы присутствующих вблизи Гренландии российских и китайских судах.
Между тем, американские СМИ практически натравливают президент США Дональда Трампа на захват острова. Журналисты отмечают, что глава Белого дома должен добиться контроля над Гренландией любыми доступными способами.
При этом в Евросоюзе выражают обеспокоенность тем, что президент США Дональд Трамп может получить Гренландию в рамках договоренностей по Украине.