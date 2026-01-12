Ричмонд
В Хабаровском крае расследуют ДТП, где погибла 8‑летняя велосипедистка

42‑летняя водитель наехала на 8‑летнюю велосипедистку — девочка скончалась.

Источник: Reuters

В Хабаровском крае, в Солнечном районе подошло к концу расследование уголовного дела о трагическом ДТП. Обвиняемой стала 42‑летняя жительница Комсомольска‑на‑Амуре, ранее не имевшая судимостей, пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.

По данным следствия, в мае прошлого года в посёлке Солнечный женщина за рулём автомобиля «Сузуки Вагон» совершила наезд на несовершеннолетнюю велосипедистку. Восьмилетняя девочка получила тяжёлые травмы и через 18 дней умерла в реанимации.

Обвиняемая полностью признала свою вину. Уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств») завершено. С утверждённым обвинительным заключением материалы направлены в суд.

Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до пяти лет. В настоящее время в отношении подсудимой действует мера пресечения — подписка о невыезде и надлежащем поведении.