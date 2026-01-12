Овечкин забросил 20-ю шайбу за сезон в чемпионате НХЛ

После матча против указанной команды на счету Овечкина 917 голов, забитых на регулярных чемпионатах НХЛ. С учётом плей-офф он забросил за свою карьеру в Национальной хоккейной лиге 994 шайбы. По этому показателю Овечкина опережает канадец Уэйн Гретцки, у которого было 1016 голов.