Овечкин забросил 20-ю шайбу за сезон в чемпионате НХЛ

Капитан клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в выездном матче против команды «Нэшвилл Предаторз» забил свой 20-й гол в нынешнем сезоне регулярного чемпионата НХЛ.
При этом игра завершилась в пользу хозяев арены со счётом 3:2. Овечкин забросил шайбу первым в матче на 6-й минуте. Вторую шайбу за «Вашингтон» забросил на 50-й минуте Этен Фрэнк. У «Нэшвилла» отличились Стивен Стэмкос (14), Коул Смит (42) и Роман Йоси (44).
После матча против указанной команды на счету Овечкина 917 голов, забитых на регулярных чемпионатах НХЛ. С учётом плей-офф он забросил за свою карьеру в Национальной хоккейной лиге 994 шайбы. По этому показателю Овечкина опережает канадец Уэйн Гретцки, у которого было 1016 голов.
Напомним, ранее сообщалось, что капитан клуба «Вашингтон Кэпиталз» установил рекорд XXI века в НХЛ. Он стал третьим хоккеистом в истории регулярных чемпионатов лиги, которым в возрасте 40 лет удалось забросить 19 шайб за первые 45 матчей сезона. Этого результата спортсмен из России достиг, забив гол в выездном матче против команды «Чикаго Блэкхокс». Игра закончилась со счетом 5:1 в пользу «Вашингтон Кэпиталз».
3 января Овечкину во время матча попали клюшкой по лицу, после чего у него пошла кровь и откололся кусок зуба.