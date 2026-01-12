«Нейросеть освобождает время для такой роскоши, как размышления»: Илья Обабков — о наступившем будущем

— Мы часто думаем о максимизации полезности: больше успеть сделать, заработать денег, купить что-то. Возможно счастье и смысл для многих — в общении, в детях, в созидании, в творчестве. ИИ, взяв на себя рутину, может как раз вернуть нам это время — для творчества, для семьи, для размышлений о настоящих целях о поиске нового смысла. В этом, пожалуй, его главный потенциал — не заменить человека, а вернуть ему роскошную возможность думать, размышлять, понимать себя и других, вступать в коммуникацию.