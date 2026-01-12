«Нейросеть освобождает время для такой роскоши, как размышления»: Илья Обабков — о наступившем будущем

Илья Обабков советует всем хотя бы понемногу использовать нейросети.
Ректор УрФУ Илья Обабков в шутку называет себя компьютерным киборгом. С технологиями искусственного интеллекта он впервые познакомился в 90-е, когда был подростком, и сейчас активно использует их каждый день. Цифровой помощник готовит Обабкову документы, делает выжимки научных материалов и заготовки презентаций для выступлений. Почему ИИ нужно пользоваться каждому уже сейчас, как нейросети изменят работу чиновников, зачем нужна «цифровая гигиена» и кому не стоит беспокоиться из-за расцвета технологий, ректор-технократ рассказал URA.RU.
— Илья Николаевич, когда началось ваше знакомство с ИИ?
— Я помню этот день очень ярко. Мне было около 15 лет. Я попал на кафедру теоретической физии физтеха УПИ, где занимались анализом изображений методами ИИ. Это произвело на меня неизгладимое впечатление. Я до сих пор помню, кого распознавали на тех картинках — собачку, слоника и так далее. Это были простейшие изображения из крупных квадратов, черно-белые, и компьютер распознавал их автоматически. Уже тогда было понятно, что это всё будет развиваться и усложняться.
В родном кабинете на радиофаке, который Обабков возглавлял 8 лет.
Дальше у меня, как у многих будущих инженеров, в университете был курс про методы искусственного интеллекта. Мы видели, что это технология, и её уже умеют преподавать. Но, видимо, тогда мы были в периоде «зимы технологии ИИ». Он взлетел и на какое-то время… замер. Задачи, объемы цифровых данных, существовавшая техника были просто не готовы. А сейчас мы получили очередную точку роста: человечеством накоплен огромный объем данных, есть мощная техника и правильная постановка задач. Мы находимся на новом этапе с новыми задачами.
Если говорить про дружбу с ИИ, то я рекомендую изучать и пробовать применять его всем. Это инструмент с существенным преимуществом — он повышает производительность. Когда появились компьютеры, их тоже не сразу приняли, но они всё равно сдвинули нашу жизнь, уменьшив рутину. Врачи, ученые, инженеры, госслужащие, рабочие — все сейчас используют компьютер. Искусственный интеллект — это следующий шаг развития цифровых технологий. С новыми возможностями и особенностями.
— А где вы сами его применяете?
— В первую очередь, это работа с текстами. ИИ работает хорошо там, где человечество сгенерировало большие объемы похожих данных. Поэтому мы имеем инструмент, прекрасно работающий с обычным текстом: составить договор, сделать стенограмму или резюме, выжимку из книги. Технология уже хорошо работает, потому что ей было на чем тренироваться.
Второе — это языки программирования высокого уровня. Там ещё интереснее, потому что таких текстов тоже много, и они чётко структурированы, созданы по известным правилам. Сейчас многие ИТ-компании исследуют и внедряют технологии разработки ПО с использованием ИИ. Это уже дает первые результаты и уровень эффективности будет только возрастать при накоплении опыта.
— А какие ваши последние запросы к ИИ?
— Я часто проверяю свои цитаты и интервью с помощью ИИ с задачей найти нестыковки и оценить, как понимается текст. В свободном разговоре мы можем отклоняться от темы, а ИИ — помощник позволяет проверить и откорректировать, удержать четкость темы и повестки.
И второе — бывает даю задачку сжать и пересобрать документ: «Вытащи смысл, так как некогда читать, добавь или убавь». Чаще это не по рабочим вопросам. Сейчас изучаю возможности разных сетей, как собеседника по разным темам, начинаешь с ним беседовать понимаешь на каком уровне технология. Например, некоторые разработки прекрасно работают с темами, связанными с медициной и здоровьем. Можно задать вопросы, прикрепить результаты обследований, анализов— и посмотреть, какие рекомендации он даёт, насколько тактично и корректно. С этим тоже придется столкнуться, надо себя тренировать.
Нейросеть позволяет экономить время — и это хорошо, считает ректор.
— Готовясь к интервью, я просила ChatGPT составить вопросы для вас. Предложил банальные. Что было сделано неправильно?
— Во-первых, надо правильно выбрать нейросеть. Их много, и они специализируются на разном. Какие-то хорошо работают с файлами, какие-то — сильны в определённых темах. Я бы рекомендовал пробовать разные и сравнивать, накапливая опыт.
Во-вторых, нужна тренировка по формулировке запросов (промптов). И хорошо бы дать нейросети для понимания несколько уже похожих интервью, в том числе моих. Тогда он сгенерирует вопросы очень чётко. Мы пробовали такой метод, готовясь к одному из мероприятий. 90% вопросов были с высочайшим качеством и уровнем попадания в тему.
— К вопросу о том, какие профессии под угрозой. Журналисты, я так понимаю? У нас в редакции и фотографы переживают, что их снимки заменят сгенерированные нейросетью картинки…
— Люди часто опасались исчезновения чего-то с приходом нового, новое создает риски. Живопись не исчезла при появлении фотографии. Фотография останется как направление искусства. Но, безусловно, изменения в профессии фотографа будут.
Я думаю, что под угрозой сдвига — профессии, где есть алгоритмизируемые, повторяемые операции или много данных. Например, создание компьютерных программ. Часть деятельности в этом перейдет к ИИ — системам. Но придется проверять то, что сделал ИИ, понимать, как будет поддерживаться и развиваться создаваемый программный продукт. И тогда уровень разработчика должен быть достаточно высоким.
Подчеркну здесь важность двух направлений для разработчика: в понимании программирования и того мира, для которого пишется программа. Если вы создаете что-то для металлургии, ваш уровень экспертности должен быть достаточно высоким. Возвращаются высокие требования к знанию физического мира, технологий, объектов, которые можно увидеть и потрогать.
Не зря сейчас много говорят о T-shaped специалистах (с широкой эрудицией и глубокой экспертизой в одной области). Вот такие будут нужны. Картина мира — пример требования к образованию для будущего.
— Как ИИ может упрощать жизнь чиновникам? Вы взаимодействуете в этом направлении с нашим областным правительством?
— В работе госслужащих огромный объём занимают отчёты, бумаги, запросы. Это можно разумно автоматизировать с помощью ИИ.
Иллюстрации нейросети также могут готовить.
У нас есть Центр искусственного интеллекта в университете. Часть лабораторий добровольно, инициативно решает задачи для государственных органов — министерств, Курганской, Челябинской, Свердловской областей. Нам интересно применить методы технического зрения, анализа текстов. И там, где есть польза, мы эти решения создаем и внедряем. Нам важно, чтобы у современного госслужащего ушла рутинная составляющая. Ведь он на этой работе для того, чтобы улучшать жизнь людей, а не заполнять и читать бумажки.
Этот инструмент освобождает время для такой роскоши, как размышления и планирование будущего. Например, сколько тратится на подготовку презентации? Я подготовил и загрузил презентацию для доклада и попросил: «Переделай стиль, скомпонуй цифры, чтобы материал был понятен с первого слайда и даже без доклада». Огромную работу он сделал за 11 секунд.
И тогда сотрудник, отвечающий за дизайн, теперь будет не полтора проекта в день делать, а три или пять. Его производительность вырастет и будет время для нового и будущего.
Если вернуться к проектам Центра ИИ: мы создали системы распознавания лесных пожаров по космическим снимкам, анализа бумажных документов. Есть проект цифрового волонтёрства: наши студенты бесплатно помогают госучреждениям решать задачи цифровизации.
Нейросети помогают Илье Обабкову обрабатывать огромный массив информации.
Уверен, что в системе документооборота автоматические сортировщики уже работают отлично. Голосовые роботы, системы электронных очередей, анализ изображений — такие ИИ решения существуют и работают.
— Насколько, на ваш взгляд, реальна концепция искусственного интеллекта-президента — системы, которая алгоритмически просчитывает геополитические риски и принимает решения? Книги про такое уже пишут.
— С точки зрения технологической — конечно, реальна. Но здесь вопросы организационно-юридические, вопросы доверия. ИИ показывает потрясающие результаты, но может и «галлюцинировать». А в системах уровня государства степень ответственности высокая. Технологии развиваются, я уверен, что прототипы советников будут появляться при совместной работе широкого набора специалистов. А для создания систем с доверием — мы должны пройти ещё несколько этапов.
Во что мы упрёмся? В производительность, в технологические и юридические ограничения. Но будет цикл: упёрлись, нашли решение, преодолели барьер, двинулись дальше.
— Есть те, кто опасаются ИИ. Фильм «Восстание машин» — это фантастика или реальность в будущем?
— Пока, конечно, фантастика. Но, с одной стороны, роботы стремительно эволюционируют: в механике, в решаемых задачах, в универсальности. Раньше они были узко специализированы, а сейчас им добавляют всё больше функций. Задача «взять овощи из холодильника, вымыть, нарезать, приготовить салат» достаточно универсальная и уже решается.
С другой стороны, ключевой вопрос — безопасность. Беспилотные системы могут быть уязвимы. Их могут взломать при использовании, вмешаться в обучение их нейросети, подменить данные при обучении. И снова вопрос доверия и обеспечения безопасности: как это будет с системами, где на кону жизнь человека? Это очень сложно и интересно. Серьезные риски, да еще их несколько.
В кабинете ректора на стенах — фантазии студентов.
— Какие ещё риски, на ваш взгляд, есть?
— Непрозрачность решений. Сложные модели, мы не всегда знаем, как и на каких данных обучалась модель. И есть риск непредсказуемого решения. Опасность «галлюцинаций» — когда ИИ генерирует неправдоподобный или ложный контент. Этические риски, часть ИИ работает с персональными данными.
— Про информационную гигиену. Должна ли она быть при общении с ИИ?
— Конечно. Снова стоит сказать о безопасности персональных данных. ИИ с ними работает. Например, биометрия — особая история. Если допущена утечка, что вы можете сделать? Карточку, логин и пароль, или подпись можно заменить, а биометрию — нет.
А ведь многие люди вынуждены быть публичными. Как уйти от этого, если ты телеведущий или учёный, преподаватель, который ведёт лекции онлайн? Видео и изображения уже многие в сети в огромных количествах. Например, меня «отловили» студенты сделали стикерпак в Telegram из моих фото и кадров лекций. Для публичных людей шансы появления deepfake высоки. Это неизбежно.
Если говорить о системной цифровой гигиене — критически важен детский возраст, когда мозг быстро развивается. Если ребёнок проводит много времени в телефоне, он упускает физический мир. Этот дефицит потом даст о себе знать. Поэтому я «за» ограничения экранного времени в детстве, по крайней мере точно нужно знать сколько и учитывать это.
У меня с собственными детьми были строгие правила. Надо знать, как устроен реальный мир, прежде чем ходить в виртуальный. Запретить тяжело и не очень эффективно, но нужна замещающая технология: давай лучше почитаем, порисуем, полепим, соберём что-то.
Взрослым это тоже важно. Бесконечное пролистывание лент даёт дешёвый дофамин и поглощает время, которое можно потратить на знания, сон, живое общение. Надо ставить лимиты. Два часа в день — разумно. У меня, если исключить работу, выходит даже меньше. Но работа требует… Я же компьютерный киборг, я из этого профессионального мира вырос.
Цифровая гигиена при работе с нейросетями должна быть, особенно в детском возрасте.
— А нет опасения, что ИИ может заменить живое общение, которое приносит удовольствие?
— Тут, конечно, две стороны, если мы говорим про речевой интерфейс взаимодействия, то скорее не сможет по причине отсутствия эмоций и невербального общения с одной стороны. С другой стороны, мы знаем и видим в новостях, что многим людям с ИИ общаться легче. Возможно, увидим развитие и углубление общения с ИИ, развития новых и интерфейсов.
— Если ИИ будет всё делать за нас — и работать, и общаться, — в чём тогда смысл жизни? Не теряется ли он?
— Мы часто думаем о максимизации полезности: больше успеть сделать, заработать денег, купить что-то. Возможно счастье и смысл для многих — в общении, в детях, в созидании, в творчестве. ИИ, взяв на себя рутину, может как раз вернуть нам это время — для творчества, для семьи, для размышлений о настоящих целях о поиске нового смысла. В этом, пожалуй, его главный потенциал — не заменить человека, а вернуть ему роскошную возможность думать, размышлять, понимать себя и других, вступать в коммуникацию.