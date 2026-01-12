Артиллеристы РФ ликвидировали склад боеприпасов ВСУ в Запорожской области

Ранее сообщалось, что российские военные с помощью миномётной установки «Тюльпан» уничтожили командный пункт Вооружённых сил Украины в бункере в городе Гуляйполе Запорожской области. Военный эксперт Юрий Кнутов в разговоре с aif.ru объяснил, что подобного рода артиллерия используется для ударов по хорошо защищённым, заглубленным целям.