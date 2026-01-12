Российские военнослужащие уничтожили полевой склад боеприпасов Вооружённых сил Украины неподалёку от Орехова в Запорожской области, сообщает Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что удар нанёс расчёт самоходной артиллерийской установки «Гиацинт-С» группировки войск «Днепр».
«В ходе боевой работы средствами разведки был выявлен склад боеприпасов противника. После подтверждения данных разведки, координаты цели были немедленно переданы на командный пункт артиллерии. В результате цель была поражена», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что российские военные с помощью миномётной установки «Тюльпан» уничтожили командный пункт Вооружённых сил Украины в бункере в городе Гуляйполе Запорожской области. Военный эксперт Юрий Кнутов в разговоре с aif.ru объяснил, что подобного рода артиллерия используется для ударов по хорошо защищённым, заглубленным целям.
Также стало известно, что военнослужащие РФ ликвидировали хранилище и площадку для пуска ударных беспилотных летательных аппаратов дальнего действия в Черниговской области.