Омичи пожаловались на вред от противогололёдных реагентов

Омичи обсуждают в соцсетях последствия применения противогололёдных реагентов на улицах города. В телеграм-канале «Фадина общается 2.0» горожане приводят личные примеры и предлагают рассмотреть альтернативные методы уборки снега, ссылаясь на опыт соседних регионов.
«Гостили у родни в Прокопьевске и были крайне удивлены, в городах Кузбасса не используют реагенты на улицах, хотя климат не особо отличается от Омска. Там просто убирают снег! Чисто, сухо, а главное экологично», — пишет один из местных жителей.
Некоторые омичи отмечают, что реагенты наносят вред домашним животным. Один из пользователей рассказал, как реагенты повлияли на состояние защитной обуви собаки.
«Эти реагенты разъели носочки у собаки. Специально брали носки, чтобы лапки не мерзли в дикие морозы, так за пять прогулок в носках появились дырки. И при том не где когти, а там где сами пальчики. А мы всего лишь переходили дорогу туда-сюда», — пожаловалась омичка.
Автовладельцы также высказывают недовольство — по их словам, из-за реагентов транспорт быстрее выходит из строя.
"Это какая-то диверсия против омичей. Машинам за пару лет приходит конец. Машина сгнила за две зимы. Не помогает ничего для защиты от коррозии. Трое детей у человека, старшему пять лет, эта машина нужна ему, как воздух, для работы и семьи’Это какая-то диверсия , — написал один из подписчиков канала.
Ранее городская администрация объясняла, что на улицах используют пескосоляную смесь. Такой состав, по словам представителей мэрии, считается самым доступным по стоимости и эффективным в борьбе с гололёдом.