Из-за каких ошибок в трудовой книжке снижают пенсию

Об этом предупредила кандидат юридических наук Ирина Сивакова, сообщает ИА DEITA.RU.
По её словам, особенно важна правильность данных, внесённых в ней до внедрения электронных документов, так как именно эти записи определяют продолжительность вашей работы и, следовательно, размер будущей пенсии.
Эксперт выделила три ключевых ошибки, которых следует избегать, чтобы избежать возможных неприятных последствий: проверить трудовую книжку можно самостоятельно, обратившись в отдел кадров.
Первая и самая распространённая — это неправильные сведения о владельце, которые указываются на первой странице. Нередко встречаются искажения фамилии, имени, отчества или даты рождения.
Даже одна опечатка, например, неправильная буква или цифра, может привести к тому, что социальные службы сочтут книгу чужой, не принадлежащей конкретному гражданину. В результате весь записанный в ней стаж может не учитываться при назначении пенсии, что, естественно, негативно скажется на её размере.
Все личные данные должны строго соответствовать паспортным данным, а при смене фамилии — например, после замужества — необходимо внести корректные отметки и подтвердить их соответствующими документами.
Очень важной особенностью оформления трудовой книжки является строгий порядок внесения исправлений. Этот документ считается официальным, и произвольные правки, такие как зачёркивания, подчистки или замазывания записей, недопустимы.
В случае необходимости исправления требуется внести новую запись, а предыдущая должна быть официально признана недействительной. Такой подход гарантирует сохранность юридической силы документа.
Ошибки встречаются и в самом содержании записей. Нарушаются правила ведения трудовой книжки, если отсутствуют ссылки на соответствующие приказы или распоряжения, что усложняет проверку подлинности стажа.
Каждая запись должна содержать номер и дату внутреннего документа, который подтверждает приём на работу, перевод или увольнение. В случае переименования или реорганизации компании необходимо также внести соответствующую запись о смене названия работодателя с указанием оснований такой процедуры, поскольку без этого могут возникнуть сложности при последующей проверке записей. При увольнении обязательно ставится печать организации и подпись ответственного лица, чтобы подтвердить законность и актуальность этой записи.