Из-за каких ошибок в трудовой книжке снижают пенсию

Каждая запись должна содержать номер и дату внутреннего документа, который подтверждает приём на работу, перевод или увольнение. В случае переименования или реорганизации компании необходимо также внести соответствующую запись о смене названия работодателя с указанием оснований такой процедуры, поскольку без этого могут возникнуть сложности при последующей проверке записей. При увольнении обязательно ставится печать организации и подпись ответственного лица, чтобы подтвердить законность и актуальность этой записи.