Генерал Мороз захватил боевиков ВСУ: ключи от Донбасса перешли армии РФ

В беседе с aif.ru военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что прорыв российских военных в этот город Донецкой области приблизил к освобождению всего Донбасса. По его словам, войска не только вошли в город, но и освободили соседние поселки, продвинувшись на лиманском направлении более чем на 6 км.