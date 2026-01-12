Генерал Мороз захватил боевиков ВСУ: ключи от Донбасса перешли армии РФ

Военный эксперт Василий Дандыкин в эксклюзивной беседе с aif.ru раскрыл значение прорыва ВС РФ в Святогорск. Освобождение города и Красного Лимана открывает путь на Славянск.
Подробности стратегического наступления, анализ сил ВСУ и прогнозы на скорое будущее — в нашем материале.
Ключ к Донбассу: почему взятие Святогорска называют стратегическим прорывом.
Информация о мощном продвижении российских войск под Святогорском, появившаяся в околовоенных Telegram-каналах, получила экспертное подтверждение.
В беседе с aif.ru военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что прорыв российских военных в этот город Донецкой области приблизил к освобождению всего Донбасса. По его словам, войска не только вошли в город, но и освободили соседние поселки, продвинувшись на лиманском направлении более чем на 6 км.
Высотный рубеж: контроль над Лаврой открывает дорогу на Славянск.
Важность этого успеха Василий Дандыкин объясняет уникальным расположением Святогорска.
«Святогорск находится на высотах, в том числе и Святогорская лавра. Освобождение этого города, а также находящегося недалеко Красного Лимана позволит выйти российской армии на основные города на этом направлении, в частности, на Славянск», — подчеркнул эксперт.
Он назвал это продвижение знаковым, поскольку оно напрямую работает на конечную цель операции.
«Это приближает окончательное освобождение всего Донбасса. Бои за Дружковку и за Краматорск на южном направлении тоже работают на эту цель. Все это взаимосвязано», — пояснил Дандыкин.
Зима — не помеха: как отчаяние ВСУ играет на руку российским войскам.
Несмотря на сложные погодные условия, российское наступление продолжает набирать обороты.
«Сейчас сложные климатические условия: и для врага, и для нас. Зима, холодно… Но боевые задачи никто не отменял. Они будут выполняться», — заявил военный эксперт.
При этом противник, по его оценке, действует отчаянно и нерационально.
«ВСУ в отчаянии перекидывают украинских военных на разные участки в зоне боевых действий, что только ослабляет их позиции», — сообщил Дандыкин.
Он уточнил, что украинское командование пытается латать дыры на купянском, харьковском и запорожском направлениях, что лишь растягивает линию фронта и истощает резервы.
Мастерство и «Орешник»: два фактора успешного наступления.
Успех под Святогорском, по мнению эксперта, имеет несколько причин.
«Мощный прорыв на этом направлении связан с мастерством, мужеством и профессионализмом российских военных», — отметил Дандыкин.
Вторая ключевая причина — системная работа по разрушению логистики и резервов противника в глубине.
«Сейчас мы плотно работаем по глубине обороны противника всеми возможными средствами, в том числе российской баллистической ракетой “Орешник”. Это все сказывается на получении подкрепления, которого ВСУ и так не хватает. Наши группировки дергают противника, от этого растягивается линия боевого соприкосновения», — добавил он.
Прогноз: «Скоро мы услышим об освобождении новых городов».
Подводя итоги, Василий Дандыкин выразил уверенность в продолжении успешных операций. Стратегический прорыв на высотах под Святогорском создает предпосылки для выхода на ключевые узлы обороны ВСУ в этом регионе.
«Скоро, думаю, мы услышим об освобождении новых городов», — резюмировал военный эксперт.
Таким образом, текущее наступление на лиманском направлении, увенчавшееся взятием важного высотного рубежа, выводит специальную военную операцию на новый этап, максимально приближая одну из её главных целей — полное освобождение территории Донбасса.