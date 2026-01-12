Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стоимость золота вновь обновила исторический максимум

Стоимость фьючерсов на золото с поставкой в феврале 2026 года обновила исторический максимум на бирже Comex. В ходе торгов цена драгметалла превысила отметку 4 600 долларов за тройскую унцию.

Источник: Life.ru

В районе 03:47 мск золото торговалось около 4 605 долларов за унцию, прибавляя почти 2%. Спустя несколько минут рост ускорился: котировки поднялись выше 4 610 долларов, увеличившись более чем на 2%.

Аналогичные резкие скачки цен на фьючерсы золота наблюдались ещё в преддверии Нового года. Тогда котировки также демонстрировали стремительный рост, усиливая интерес инвесторов к драгметаллу как к защитному активу.

Одним из крупнейших покупателей российского золота в конце 2025 года стал Китай. За два осенних месяца Пекин приобрёл металл на сумму 1,891 миллиарда долларов, заметно нарастив закупки.

Совсем недавно цена золота уже преодолела важную психологическую отметку в 4 500 долларов за тройскую унцию, что стало очередным сигналом усиления спроса на фоне глобальной экономической неопределённости.

Больше новостей о финансах, рынках и бизнесе — читайте в разделе «Экономика» на Life.ru.