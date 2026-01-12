Таганрог отметит 130-летие Фаины Раневской фестивалем

По словам чиновницы, в рамках юбилейных мероприятий организуют лекции, выставки, экскурсии и спектакли. Гости смогут посетить интерактивные фотозоны, а также принять участие в конкурсах детских рисунков, шляп и зонтиков.
«Цель фестиваля — возрождение интереса молодежи к отечественному кино и его легендарным фигурам. Организаторы планируют представить образ Раневской, актуальный для современности», — говорится в сообщении.
Мероприятие финансируется за счет гранта Президентского фонда культурных инициатив.