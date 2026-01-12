Ричмонд
Таганрог отметит 130-летие Фаины Раневской фестивалем

В Таганроге с 24 по 29 августа 2026 года пройдет фестиваль «Фуфа великолепная», посвященный 130-летию народной артистки СССР Фаины Раневской. Об этом сообщило ТАС со ссылкой на заведующую городским Домом культуры Татьяну Гузер-Дубровину.

Источник: Коммерсантъ

По словам чиновницы, в рамках юбилейных мероприятий организуют лекции, выставки, экскурсии и спектакли. Гости смогут посетить интерактивные фотозоны, а также принять участие в конкурсах детских рисунков, шляп и зонтиков.

«Цель фестиваля — возрождение интереса молодежи к отечественному кино и его легендарным фигурам. Организаторы планируют представить образ Раневской, актуальный для современности», — говорится в сообщении.

Мероприятие финансируется за счет гранта Президентского фонда культурных инициатив.