Таганрог отметит 130-летие Фаины Раневской фестивалем

В Таганроге с 24 по 29 августа 2026 года пройдет фестиваль «Фуфа великолепная», посвященный 130-летию народной артистки СССР Фаины Раневской. Об этом сообщило ТАС со ссылкой на заведующую городским Домом культуры Татьяну Гузер-Дубровину.