Куда сдать елку после новогодних праздников в Красноярске?

Организаторы отмечают, что к переработке принимаются только живые деревья (ели, сосны и пихты) без игрушек и других украшений, грунта и горшков. Собранные елки передадут в зоопарк Железногорска, фермерское хозяйство «Коза Дереза» в Красноярске и на переработку в экологичную щепу.