Куда сдать елку после новогодних праздников в Красноярске?

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. После празднования Нового года у многих красноярцев дома остается живая елка, требующая утилизации.

Источник: НИА Красноярск

Во благо экологии краевой центр присоединился к всероссийской акции «ЕлкоВорот». До 30 января дерево можно сдать на переработку в пункт приема. Всего в городе работают ежедневно с 9:00 до 19:00 три пункта:

ул. Дудинская 1, стр. 5, экоцентр «Круговорот»;

ул. Графитная, 10 и Медицинский переулок, 39, точки приема от администрации Свердловского района.

Организаторы отмечают, что к переработке принимаются только живые деревья (ели, сосны и пихты) без игрушек и других украшений, грунта и горшков. Собранные елки передадут в зоопарк Железногорска, фермерское хозяйство «Коза Дереза» в Красноярске и на переработку в экологичную щепу.