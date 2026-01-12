Ослепли и оглохли: генерал назвал последствия удара «Орешником» у Львова

«Особенности Скнилова заключаются в том, что, во-первых, там хорошая посадочная полоса, близость коммуникации к самому городу, есть возможности его использовать по всем направлениям военно-гражданского назначения. Это крайне удачное место для аэродрома, поскольку там, в районе Львова, находится и командный пункт. Еще в советское время были организованы бункеры для размещения центров принятия решений, сейчас они, конечно, модернизированы. В государственном и военном отношении для Украины там очень важные объекты», — рассказал Владимир Попов.