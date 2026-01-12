Ослепли и оглохли: генерал назвал последствия удара «Орешником» у Львова

Российские Вооруженные силы нанесли высокоточный удар новейшим ракетным комплексом «Орешник» по ключевым объектам военно-промышленного комплекса и инфраструктуре ВСУ во Львовской области. Как заявил в эксклюзивном интервью aif.ru заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор Владимир Попов, одна из целей — завод по производству беспилотников, которые могли использоваться для атаки на объекты администрации президента РФ, включая резиденцию на Валдае.
Точный удар в ответ на атаку на резиденцию Путина.
«На авиационном ремонтном заводе на аэродроме во Львове двигатели ремонтировали, и самолеты проходили капитальный ремонт. Не забывать, что на всех авиационных ремонтных заводах сегодня развернуто производство, как правило, ракетного вооружения и беспилотников большой и средней дальности, то есть тех, которые могут использоваться для ударов вглубь нашей территории. Мы помним, что накануне Нового года была попытка нанести удар такой массированный, достаточно мощный удар по одному из объектов администрации президента», — объяснил военный эксперт.
Полная остановка «летающего» цеха под землей.
По словам Попова, последствия удара оказались для ВСУ катастрофическими. Уникальный «Орешник» мог сокрушить подземные цеха, где производились ударные дроны.
«В результате удара завод понес потери, производство беспилотников остановлено. Для нас это очень важный показатель», — подчеркнул собеседник издания.
Этот удар стал полномасштабным возмездием за попытку атаковать стратегически важные объекты на территории России и нанес серьезный удар по способности ВСУ вести дистанционную войну против российской инфраструктуры.
Сигнал НАТО: «Орешник» дотягивается до любой точки Европы.
Однако, как раскрыл генерал-майор Попов, удар «Орешником» имел и куда более масштабную, стратегическую цель — продемонстрировать новые возможности российской армии западным партнерам Киева.
«Удар “Орешником” по этому объекту произведен с целью показать возможности поражения целей, которые могут находиться и на территории Польши или других стран НАТО, которые осуществляют подпитку украинских сил и средств ПВО, сил и средств сухопутных войск, да и подпитку личным составом», — заявил военный эксперт.
Ранее другой военный специалист, Юрий Кнутов, в беседе с aif.ru подтвердил, что практически все страны Европы попадают под радиус поражения «Орешника», причем время полета до цели составит не более 10 минут.
Точное попадание в «мозг»: почему был выбран Скнилов.
Еще одной вероятной целью российского удара, по мнению экспертов, могла стать авиабаза Скнилов подо Львовом. Чем же так важен этот объект?
«Особенности Скнилова заключаются в том, что, во-первых, там хорошая посадочная полоса, близость коммуникации к самому городу, есть возможности его использовать по всем направлениям военно-гражданского назначения. Это крайне удачное место для аэродрома, поскольку там, в районе Львова, находится и командный пункт. Еще в советское время были организованы бункеры для размещения центров принятия решений, сейчас они, конечно, модернизированы. В государственном и военном отношении для Украины там очень важные объекты», — рассказал Владимир Попов.
Сердце логистики и западного присутствия.
Авиабаза Скнилов — это не просто взлетная полоса. Рядом расположен Яворовский полигон, где, по словам Попова, традиционно размещались иностранные инструкторы и военные контингенты.
«Удар “Орешника” мог вывести из строя не только авиационный ремонтный завод, но и частично места стоянки самолетов и возможно взлетно-посадочную полосу. То есть, нарушено функционирование авиационного комплекса в целом и системы управления, в том числе, государственного, поскольку стала затруднена переброска специалистов администрации Зеленского из Киева во Львов и обратно, а также переброска специалистов командных пунктов управления войсками», — уточнил генерал-майор.
Что уничтожено на базе: истребители, связь и командные узлы.
На авиабазе, как раскрыл эксперт, базировались истребители для прикрытия воздушного пространства, транспортные самолеты и вертолеты для обеспечения связи и ротации кадров, а также ключевые узлы управления.
«На Скнилове расположены узлы связи для коммуникаций, которые используются как проводную связь, так и радиотехническую связь, то есть, речь идет о связи дальнего действия и локационных станциях. То есть, в комплексе это не только узел связи, но и радионавигационные системы управления войсками», — заявил Попов.
Львов как «тыловая столица» ВСУ: почему удары по нему так чувствительны.
Военный эксперт говорит, что город превратился в удаленный, но критически важный административно-командный центр.
«В администрации Зеленского и систем генштаба и всех спецподразделений он используется как орган надежного тылового управления войсками, поэтому удары по объектам во Львове имеют огромное значение», — резюмировал генерал-майор Владимир Попов.
Потеря связи лишит ВСУ возможности получать необходимую информацию и проводить координацию действий. Войскам во многом придется действовать вслепую.