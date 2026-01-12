Жители пермского ЖК обратились в прокуратуру из-за неочищенных дорог

Проблемы с дорогами в комплексе начались после его сдачи. Тогда застройщик отказался передавать их городу. Из-за этого в зимний период проезды в ЖК практически никто не чистил. Зимой 2025 года власти всё-таки получили под контроль дороги «Арсенала», но ситуация с чисткой снега не поменялась.