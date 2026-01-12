Ричмонд
Жители пермского ЖК обратились в прокуратуру из-за неочищенных дорог

Вопрос неоднократно пытались решить через городскую администрацию.

Источник: Соцсети

Заявление в прокуратуру написали жители ЖК «Арсенал» из-за нечищеных дворов, сообщила пермячка сайту perm.aif.ru.

Проблемы с дорогами в комплексе начались после его сдачи. Тогда застройщик отказался передавать их городу. Из-за этого в зимний период проезды в ЖК практически никто не чистил. Зимой 2025 года власти всё-таки получили под контроль дороги «Арсенала», но ситуация с чисткой снега не поменялась.

По словам пермячки, после продолжительных снегопадов по комплексу невозможно передвигаться ни пешком, ни на авто. Местные жители даже заказывали трактор для очистки территории из собственных средств.

В январе 2026 года инициативная группа ЖК «Арсенал» обратилась за помощью в краевую прокуратуру и Следственный комитет России.

«Жители “Арсенала” искренне надеются, что вмешательство правоохранительных органов и СМИ позволит не только привлечь к ответственности виновных в халатности, но и, самое главное, решить проблему с расчисткой дорог, вернув им возможность полноценной жизни», — рассказала пермячка сайту perm.aif.ru.