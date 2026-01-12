Сенатор Мельникова назвала зарплату, которая принесет максимум пенсионных баллов

— Например, при стаже 37 лет и максимальной зарплате 248 250 рублей, что составляет десять ИПК, размер пенсии составит 67 585 рубля. Такая сумма получается путем умножения полученных человеком пенсионных баллов на их стоимость в этом году — 156,76 рубля — и прибавления к этой сумме фиксированной выплаты к пенсии — 9584,69 рубля, — пояснила сенатор в беседе с агентством.