Сенатор Мельникова назвала зарплату, которая принесет максимум пенсионных баллов

Зарплата для получения максимального количества пенсионных баллов в 2026 году должна составлять 248 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщила сенатор, бывший глава отделения Социального фонда по Псковской области Наталья Мельникова.
— Предельная база для начисления страховых взносов на 2026 год составит два миллиона 979 тысяч рублей, что составляет 248 250 рублей в месяц. Для получения максимального количества индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК) зарплата граждан должна составлять в месяц 248 250 рублей и более, — цитирует ее РИА Новости.
Она добавила, что за год можно получить не более десяти пенсионных баллов.
— Например, при стаже 37 лет и максимальной зарплате 248 250 рублей, что составляет десять ИПК, размер пенсии составит 67 585 рубля. Такая сумма получается путем умножения полученных человеком пенсионных баллов на их стоимость в этом году — 156,76 рубля — и прибавления к этой сумме фиксированной выплаты к пенсии — 9584,69 рубля, — пояснила сенатор в беседе с агентством.
Граждане России пенсионного возраста могут докупить недостающие баллы и стаж, чтобы им назначили страховую пенсию. Стоимость одного балла в 2026 году составит 65,6 тысячи рублей. Об этом сообщила депутат Госдумы, член комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.