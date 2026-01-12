В центре Омска на весь год перекрыли улицу

В понедельник, 12 января 2026 года, в мэрии напомнили о длительном перекрытии участка улицы 2-й Совхозной, что в Центральном административном округе Омска.
«Ограничение вводится на участке: от ул. 24-я Северная до межквартального проезда за административным зданием по адресу: ул. 24-я Северная, 117А», — уточнили в городской администрации.
Проезд по территории находится под запретом с 9:00 12 января 2026 и фактически будет действовать до конца текущего года.
О вводимых ограничениях автомобилистов предупредили под конец 2025 года, причиной называется необходимость проведения ремонтных работ.