В центре Омска на весь год перекрыли улицу

В Омске стартовало годичное перекрытие улицы 2-й Совхозной.

Источник: SuperOmsk.ru

В понедельник, 12 января 2026 года, в мэрии напомнили о длительном перекрытии участка улицы 2-й Совхозной, что в Центральном административном округе Омска.

«Ограничение вводится на участке: от ул. 24-я Северная до межквартального проезда за административным зданием по адресу: ул. 24-я Северная, 117А», — уточнили в городской администрации.

Проезд по территории находится под запретом с 9:00 12 января 2026 и фактически будет действовать до конца текущего года.

О вводимых ограничениях автомобилистов предупредили под конец 2025 года, причиной называется необходимость проведения ремонтных работ.