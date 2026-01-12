Ричмонд
ВС РФ уничтожили подкрепление для заблокированных ВСУ в Купянске-Узловом

ВС РФ ликвидировали технику и пехоту украинских войск при попытке прорыва к подразделениям, заблокированным в населённом пункте Купянск-Узловой.

Источник: Аргументы и факты

Российские военнослужащие ликвидировали украинские бронемашины, пикапы и пехоту при попытке прорыва к подразделениям Вооружённых сил Украины, заблокированным в населённом пункте Купянск-Узловой Харьковской области, сообщает Минобороны РФ.

Удар нанесли операторы ударных беспилотных летательных аппаратов российской группировки войск «Запад».

В ведомстве уточнили, что речь идёт о прямых попаданиях FPV-дронов по двум бронеавтомобилям HMMWV производства Соединённых Штатов и двум пикапам, которые пытались «доставить личный состав, провизию и боеприпасы» к заблокированным боевикам.

«Военнослужащие войск беспилотных систем в составе 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск “Запад” с помощью БПЛА продолжают уничтожение формирований ВСУ, блокированных на левом берегу Оскола в Купянском районе Харьковской области», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что командование Вооружённых сил Украины пополнило ряды штурмовых батальонов «Шквал» на харьковском участке очередной партией бывших заключённых.

Также стало известно, что военнослужащие группировки войск «Север» ликвидировали хранилище и площадку для пуска ударных беспилотных летательных аппаратов дальнего действия в Черниговской области.

