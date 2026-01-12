Омские моряки начали финальный переход через Атлантику

Трое омичей в составе международной экспедиции «Братство-2025» вышли в ключевой этап кругосветного плавания — переход через Атлантический океан. Капитан Сергей Щербаков и члены местного отделения РГО Николай Терлеев и Ольга Величко подготовились к этому в чилийском порту Пуэрто-Вильямс.
Уже через четыре дня яхта Fraternidade направится к берегам Бразилии. После остановки в Ильябеле путешественники прибудут в конечный пункт — Сальвадор. Именно в этом городе плавание началось ровно 9 месяцев назад — 12 апреля 2025 года. Таким образом, экспедиция замкнет долгий и увлекательный маршрут.
«На каждой остановке, будь то крупный порт или удаленный поселок, команда встречается с местными жителями и рассказывает о России, нашей истории, культуре и ценностях», — отметил в своем телеграм-канале глава регионального отделения Русского географического общества Иван Кротт.
Фото: телеграм-канал Ивана Кротта.
Ранее мы писали, что глава СКР заинтересовался сходом с оси колес пассажирского автобуса под Омском.