Омские моряки начали финальный переход через Атлантику

Экспедиция «Братство-2025» идет к точке старта кругосветного плавания в Бразилии.

Источник: Комсомольская правда

Трое омичей в составе международной экспедиции «Братство-2025» вышли в ключевой этап кругосветного плавания — переход через Атлантический океан. Капитан Сергей Щербаков и члены местного отделения РГО Николай Терлеев и Ольга Величко подготовились к этому в чилийском порту Пуэрто-Вильямс.

Уже через четыре дня яхта Fraternidade направится к берегам Бразилии. После остановки в Ильябеле путешественники прибудут в конечный пункт — Сальвадор. Именно в этом городе плавание началось ровно 9 месяцев назад — 12 апреля 2025 года. Таким образом, экспедиция замкнет долгий и увлекательный маршрут.

«На каждой остановке, будь то крупный порт или удаленный поселок, команда встречается с местными жителями и рассказывает о России, нашей истории, культуре и ценностях», — отметил в своем телеграм-канале глава регионального отделения Русского географического общества Иван Кротт.

Фото: телеграм-канал Ивана Кротта.

Экспедиция организована при поддержке РГО и объединения БРИКС. Она посвящена 80-летию Победы, 180-летию РГО и 20-летию БРИКС, 200-летию дипотношений Бразилии и России. Миссия — культурный обмен и укрепление международных связей.

Ранее мы писали, что глава СКР заинтересовался сходом с оси колес пассажирского автобуса под Омском.