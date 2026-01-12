Омские моряки начали финальный переход через Атлантику

Уже через четыре дня яхта Fraternidade направится к берегам Бразилии. После остановки в Ильябеле путешественники прибудут в конечный пункт — Сальвадор. Именно в этом городе плавание началось ровно 9 месяцев назад — 12 апреля 2025 года. Таким образом, экспедиция замкнет долгий и увлекательный маршрут.