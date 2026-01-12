Сколько курганцев стали миллионерами за год благодаря удаче

За год в Курганской области появилось 14 лотерейных миллионеров.
14 жителей Курганской области стали лотерейными миллионерами по итогам прошедшего года. Это на 12 победителей больше, чем в 2024 году, сообщили URA.RU в пресс-службе «Столото» в ответ на запрос.
«За почти 12 месяцев 2025 года 14 участников из Курганской области стали лотерейными миллионерами, что больше на 12 миллионеров аналогичного периода в 2024 году», — рассказали в пресс-службе оператора государственных лотерей. В топ-пять вошли победители, выигравшие от 33 млн рублей до 2,7 млн рублей.
Самый крупный выигрыш года.
В сентябре 2025 года сообщалось, что в Курганской области зарегистрирован крупный лотерейный выигрыш. Суперприз в размере 33 316 044 рублей достался жителю региона. Победитель оформил выигрыш удаленно, направив документы по почте.
Поиски курганца-миллионера.
Житель Курганской области выиграл более 4,4 миллиона рублей в лотерею, но узнал об этом позже. Для получения приза ровно в 4 454 146 рублей необходимо было угадать все пять чисел в первом поле. Победитель также оформил выигрыш удаленно, направив документы по почте.
Три крупных выигрыша.
В январе в моментальной лотерее курганец выиграл 3 млн рублей. В июне житель Курганской области выиграл более 5 млн рублей в жилищной лотерея. Победитель оформил выигрыш удаленно. В октябре счастливчик оформил выигрыш 2,7 млн рублей. По просьбе победителя его история будет опубликована позже.
Всего за прошлый год совокупная сумма выигрышей победителей из Курганской области составила 273 044 895 рублей, что на 56% больше, чем за аналогичный период в 2024 году. Более 880 тысяч билетов стали счастливыми для своих обладателей, что на 16% больше по сравнению с предыдущим годом. Самые распространенные траты победителей из Курганской области: улучшение жилищных условий (покупка квартиры, ремонт, строительство дома), путешествия, погашение ипотеки или кредитов.
Ранее URA.RU писало, что розыгрыш «Новогодний миллиард» под конец 2025 года (31 декабря) оказался удачным для тысяч жителей Курганской области. Суммарно они выиграли свыше 14 миллионов рублей, причем один из счастливчиков сорвал джекпот в 1 миллион. Всего в регионе победными оказались более 62 тысяч билетов.