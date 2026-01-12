Сколько курганцев стали миллионерами за год благодаря удаче

Всего за прошлый год совокупная сумма выигрышей победителей из Курганской области составила 273 044 895 рублей, что на 56% больше, чем за аналогичный период в 2024 году. Более 880 тысяч билетов стали счастливыми для своих обладателей, что на 16% больше по сравнению с предыдущим годом. Самые распространенные траты победителей из Курганской области: улучшение жилищных условий (покупка квартиры, ремонт, строительство дома), путешествия, погашение ипотеки или кредитов.