«Преступность переходит в новую плоскость»: прокурор Челябинской области Донгаузер озвучил планы на 2026 год

— Рост числа поступивших обращений в органы прокуратуры свидетельствует, с одной стороны, о росте доверия граждан. С другой же — показывает проблематику, которая нарастает по тому или иному направлению социальной жизни, государственной деятельности. В 2025 году у нас был зафиксирован рост на 58% количества обращений по вопросам образования. Предприниматели также стали чаще обращаться в органы прокуратуры. Остается высоким запрос в обществе на защиту трудовых прав. Количество жалоб на нарушение трудовых прав, невыплату заработной платы в целом возросло на 20%. Все эти обращения будут от начала и до конца рассмотрены по всем доводам. Это позволит нам спланировать свою надзорную деятельность уже на более системной основе.