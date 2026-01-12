«Преступность переходит в новую плоскость»: прокурор Челябинской области Донгаузер озвучил планы на 2026 год

Игорь Донгаузер поставил перед региональным ведомством амбициозные задачи.
В 2025 году сотрудники прокуратуры Челябинской области активно работали в интересах социально незащищенных слоев населения, демонстрировали эффективную работу в обеспечении защиты интересов граждан. Работа в данном направлении будет усилена. В преддверии Дня прокуратуры прокурор региона Игорь Донгаузер дал интервью URA.RU. В нем он подвел итоги прошедшего года и озвучил планы на 2026 год.
— Игорь Валерьевич, какие основные направления работы прокуратуры области были приоритетными в 2025 году?
Прокурор Игорь Донгаузер дал интервью URA.RU.
— в 2025 году, как и в предыдущие периоды, мы достаточно активно работали в интересах социально незащищенных слоев населения: детей-сирот, инвалидов, несовершеннолетних, многодетных семей. Мы продемонстрировали эффективную работу в обеспечении защиты интересов граждан.
— Какие проблемные сферы жизни граждан можно выделить? На что они жаловались чаще всего?
— Статистика нам говорит, что количество жалоб и обращений в органы прокуратуры существенно возросло. Как ни странно, но наиболее частыми вопросами, которые волновали наше население, стали вопросы, связанные с исполнительным производством: вопросы к исполнению судебных решений, эффективности работы службы судебных приставов. На втором месте у нас вопросы ЖКХ.
— Говорит ли это о том, что проблем в сфере жилищно-коммунального хозяйства области стало меньше?
— Нет. Проблема не стала менее актуальной. Публикации в СМИ и информация от контролирующих органов говорят об обратном. К сожалению, все указывает на то, что именно ЖКХ, так сказать, является «ахиллесовой пятой» Челябинской области.
— А какие еще проблемные точки можно выделить?
— Рост числа поступивших обращений в органы прокуратуры свидетельствует, с одной стороны, о росте доверия граждан. С другой же — показывает проблематику, которая нарастает по тому или иному направлению социальной жизни, государственной деятельности. В 2025 году у нас был зафиксирован рост на 58% количества обращений по вопросам образования. Предприниматели также стали чаще обращаться в органы прокуратуры. Остается высоким запрос в обществе на защиту трудовых прав. Количество жалоб на нарушение трудовых прав, невыплату заработной платы в целом возросло на 20%. Все эти обращения будут от начала и до конца рассмотрены по всем доводам. Это позволит нам спланировать свою надзорную деятельность уже на более системной основе.
Прокурор Игорь Донгаузер дал интервью URA.RU.
— Но все это было в 2025 году. А на что будет сделан упор в 2026 году?
— Одним из основных приоритетов в работе для нас будет надзор за соблюдением прав участников СВО. Речь идет не только о контроле за расследованием преступлений, совершенных в отношении ребят, защищающих нашу страну, но и о соблюдении их прав: получение выплат, медицинской помощи, средств реабилитации.
Также мы прекрасно понимаем, что сейчас в обществе есть запрос на грамотную миграционную политику. Соответственно, наш надзор будет на этом направлении.
Следующее направление: борьба с оргпреступностью. Сегодня мы видим и читаем про громкие дела, возбужденные в отношении лидеров организованных преступных групп. Это только начало.
Не останутся без внимания вопросы, связанные с преступлениями в сфере IT. Этой сфере необходимо уделить особое внимание.
Прокурор Игорь Донгаузер дал интервью URA.RU.
— Вы отдельно выделили борьбу с киберпреступлениями. Почему?
— За 2025 год от действий кибермошенников пострадало огромное количество людей. У них было похищено более 3 млрд рублей. Мы прекрасно понимаем, что именно в этой сфере необходима профилактика. Вообще, состояние преступности у нас имеет тенденцию к снижению: существенно сокращается количество насильственных преступлений (убийств, изнасилований). Но сейчас преступность переходит в новую плоскость. Преступления все чаще совершаются посредством технологий. И мы прекрасно понимаем, что именно по этому виду преступности нужно уделить особое внимание для его профилактики и борьбы с ним.
— Но также не стоит забывать и про коррупционные проблемы в регионе…
— Несомненно! Я в целом оцениваю работу правоохранительных органов по борьбе с коррупцией в Челябинской области, как достаточно эффективную. Мы ни в коем случае не ставим задачи искусственно создать показатели этой работы, а исходим из объективности. Для этого мы проводим определенную методическую работу, взаимодействуем с нашими коллегами из силового блока. Все действия направлены на торжество справедливости.
— Говоря о справедливости нельзя не отметить работу прокуратуры в судах всех инстанций.
Прокурор Игорь Донгаузер дал интервью URA.RU.
— В 2025 году мы пытались переломить сложившуюся судебную практику, связанную с прекращением уголовных дел по целому ряду преступлений. Например, статья 322 УК РФ (организация незаконной миграции): если в 2024 году большинство таких дел прекращалось в суде и наказание не назначалось, то теперь мы сформировали практику, чтобы такие дела заканчивались обвинительными приговорами.
Также мы сформировали практику конфискации автомобилей у лиц, проходящих по статье 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость). Как правило, по этим делам суды назначали наказание, не связанные с реальным лишением свободы. То есть человек отделывался штрафом, исправительными или обязательными работами и считал, что ему все позволено, он может ездить дальше. Теперь же мы заставляем его, что называется, «платить рублем»: забираем автомобиль в доход государства для того, чтобы у него отсутствовала возможность повторно сесть за руль, наплевав на закон.
Кроме того, мы сформирована практика, связанная с привлечением к уголовной ответственности по статье 267.1 УК РФ (действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств). Проще говоря, это опасное вождение. Часто блогеры выкладывают видео, на котором они несутся на автомобиле по ночному городу, играют в «шашечки», пытаются выполнить какие-то резкие развороты. По всем подобным историям у нас начались первые уголовные дела, которые сейчас расследуются и скоро будут направлены в суды.
— Игорь Валерьевич, а какие у вас планы на 2026 год по развитию ведомства?
Прокурор Игорь Донгаузер дал интервью URA.RU.
— В 2025 году мы открыли в Челябинске прокурорский класс. Ребята, которые закончат обучение в таком классе, смогут получить дополнительные баллы при поступлении в один из вузов Челябинской области, выпускающего квалифицированных юристов.
На 2026 год у меня в планах открыть такой же класс, но в Магнитогорске. Думаю, это будет полезно будущим юристам.
— Есть какая-то обратная связь от родителей детей, обучающихся в прокурорском классе? Все устраивает?
— Ребята, обучающиеся в классе, приглашаются на большое количество наших мероприятий. Мои сотрудники приходят и начитывают им лекции, рассказывают, чем занимается прокуроры по различным направлениям. По сути это класс с углубленным изучением обществознания, права, истории, гуманитарных наук. Но с уклоном на правозащитную функцию органов прокуратуры. Школьники даже обеспечены своей формой с прокурорской символикой.
— Получается, что открытие такого класса — это инвестиция в будущие кадры?
— Эти ребята придут на работу в прокуратуру не раньше, чем через семь лет. Сейчас они заканчивают прокурорский класс (2 года), после будут обучаться в вузе. Но в случае успешного окончания их обучения, мы получим максимально мотивированных людей, четко понимающих, что такое прокуратура, для чего она функционирует. То есть люди придут уже максимально подготовленные.
— По какому принципу будете проводить отбор кандидатов?
Прокурор Игорь Донгаузер дал интервью URA.RU.
— Лично для меня, как для руководителя, главное качество в кандидатах — это честность. Все остальное приобретается. Но, если человек лжив по натуре, это, во-первых, несопоставимо с работой в прокуратуре, а во-вторых, с ним нельзя работать в одной команде.
Я лично провожу собеседования с каждым кандидатом. Да, иногда знания у некоторых страдают. Но повторюсь: для меня не это решающее. У нас имеется институт наставничества, проводится сильная методическая работа. Так что знания приобретутся.
— Сейчас активно обсуждается возрождение Челябинского юридического института. Может выпускники прокурорских классов вскоре смогут сразу поступать на прокурорские курсы?
— Сейчас в наших юридических вузах есть направление «Судейская и прокурорская деятельность». Тут стоит понимать, что научить, допустим, следователя — это одна история, а научить прокурора — чуть-чуть другая. Если же говорить о возрождении юридического института в Челябинске и открытии там, например, курса прокурорского надзора — мы с удовольствием рассмотрим этот вопрос.
— Что бы вы хотели пожелать своим коллегам в 2026 году.
— Во-первых, хочется поблагодарить каждого своего работника, кто честно служил органам прокуратуры и гражданам России. Пожелать им несгибаемого характера и стойкости, честности и справедливости.
Пользуясь случаем, от всей души поздравляю с профессиональным праздником, пусть будет меньше поводов для беспокойства, больше уверенности в завтрашнем дне и достаточно сил, чтобы справиться с любыми трудностями. Желаю всем успехов и профессиональных побед, а также побольше проводить времени с семьей.