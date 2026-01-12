Ричмонд
В Омске ушла из жизни руководитель библиотеки Дома актёра

Нины Кашич не стало на 81-м году жизни.

Источник: Om1 Омск

В субботу, 10 января, на 81-м году жизни ушла Нина Николаевна Кашич — более четырёх десятилетий она руководила библиотекой Омского Дома актёра. О её смерти сообщила театральный деятель Лариса Ханжарова.

«О ней можно сказать словами Юрия Германа: Нина Кашич была дорога многим знавшим её, она верно служила выбранному делу и отвечала за всё. Светлая память о Нине Николаевне навсегда сохранится в сердцах тех, кто её знал», — написала Ханжарова.

Вместе с Ножери Чонишвили Нина Кашич принимала участие в создании одного из самых значимых книжных собраний по театральному искусству в регионе.