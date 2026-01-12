Ричмонд
Иркутск попал в десятку популярных городов России для отпусков

Туристы уже бронируют путевки на летний отдых в 2026 году.

Источник: Комсомольская правда

Иркутск попал в десятку популярных городов России для отпусков. Как рассказывает Байкал24 со ссылкой на сервис для поиска авиабилетов, туристы уже бронируют путевки на летний отдых в 2026 году.

— Иркутск входит в число направлений, привлекающих путешественников на длительное пребывание. Средняя продолжительность визита составляет примерно две недели, — уточняется в сообщении.

Согласно статистике, Сочи остается лидером по числу бронирований, занимая около 25% рынка. Иркутск же вошел в ТОП-10 наравне с Калининградом, Москвой, Санкт-Петербургом, Горно-Алтайском, Новосибирском и Владивостоком.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что легендарная группа «Руки Вверх!» выступит в Иркутске в апреле.