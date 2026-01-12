Омичей предупредили о неделе перебоев с телесигналом и радио

Техническое обслуживание затронет отдельные частоты и мультиплексы в разных районах.
Так, 13 января в Омске с 05:00 до 14:00 не будут вещать «Вести ФМ», «Радио России» и «Маяк». 14 января в Калачинске на шесть часов (с 11:00) отключат «Радио России» и все 20 каналов первого цифрового мультиплекса. 15 января аналогичные работы пройдут в Нижнеомском районе.
Как пояснили в РТРС, такие работы необходимы для обслуживания и настройки передающего оборудования. Операции требуют полного обесточивания техники.
График может быть скорректирован в случае неблагоприятных погодных условий. Жителям рекомендуют проверять сигнал после окончания работ и следить за актуальной информацией на официальных ресурсах РТРС.
