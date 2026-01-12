Банкам в Казахстане становится сложнее зарабатывать

Рост активов банковского сектора опережает рост чистой прибыли. Совокупные активы сектора на 1 декабря 2025 года составили 68,3 трлн тенге. С начала года показатель вырос на 11% в основном за счет роста ссудного портфеля на 0,8%. Чистая прибыль банков за январь-ноябрь 2025 года составила 2,5 трлн тенге, что на 7,2% больше по сравнению с соответствующим периодом 2024 года.