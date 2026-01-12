Банкам в Казахстане становится сложнее зарабатывать

Статистика регулятора показывает, что банки теряют эффективность генерации прибыли на протяжении всей осени. Если в августе был зафиксирован локальный пик (5%), то затем показатели стабильно шли вниз: 1 августа — 5%; 1 сентября — 4,5%; 1 октября — 4,4%; 1 ноября — 4,3%; 1 декабря — 4,2%.
В годовом выражении снижение выглядит еще заметнее. Для сравнения: на 1 декабря 2023 года ROA составлял 4,7%, а в 2024 году — 4,6%.
Параллельно снижается и рентабельность собственного капитала (ROE). На 1 декабря 2025 года она составила 28,8%, тогда как еще месяц назад была на уровне 29,3%, а два года назад (в декабре 2023-го) достигала 36,7%.
Что такое ROA.
ROA (Return on Assets) — это коэффициент рентабельности активов. Он показывает, насколько эффективно банк использует свои ресурсы для получения прибыли. Если ROA падает, это значит, что на каждый тенге своих активов банк стал зарабатывать меньше «чистых» денег.
Почему показатель падает.
Рост активов банковского сектора опережает рост чистой прибыли. Совокупные активы сектора на 1 декабря 2025 года составили 68,3 трлн тенге. С начала года показатель вырос на 11% в основном за счет роста ссудного портфеля на 0,8%. Чистая прибыль банков за январь-ноябрь 2025 года составила 2,5 трлн тенге, что на 7,2% больше по сравнению с соответствующим периодом 2024 года.
Активы увеличиваются, но прибыль за ними не поспевает, так как новые кредиты принесут доход только в будущем, а расходы на их выдачу и резервирование (провизии) нужно нести уже сейчас.
Также высокие ставки по депозитам заставляют банки платить больше вкладчикам. Это увеличивает процентные расходы и давит на чистую прибыль.
