В Бразилии поймали гигантскую хищную рыбу весом 160 кг, которая может дышать воздухом

Ранее Life.ru писал, что на пляже в Британии нашли необычного червя с яркими щетинками, которого местные прозвали «инопланетным». Длина существа достигала 15 сантиметров, и оно выглядело так, будто пришло с другой планеты. Оказалось, что это морской Афродитов червь, редкий гость на побережье после шторма.