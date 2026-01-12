Ричмонд
В Бразилии поймали гигантскую хищную рыбу весом 160 кг, которая может дышать воздухом

В бразильском штате Сан-Паулу местные жители поймали гигантскую арапаиму длиной 2,5 метра и весом 160 килограммов в реке Маринейру. 53-летний рыбак выловил эту рыбу в водоёме, где её обычно не встречают, что вызвало опасения у экологов, сообщило издание Diário do Litoral.

Источник: Life.ru

Арапаимы — одни из крупнейших пресноводных рыб в мире: они вырастают до трёх метров, весят до 200 килограммов и умеют дышать воздухом. Это даёт им преимущество перед другими обитателями рек: они легко выживают в малокислородной воде, быстро плодятся и активно поедают других рыб.

Специалисты предупредили, что арапаимы могут уничтожить местные экосистемы. За распространением этих хищников следят природоохранные службы, а ловля таких рыб разрешена и даже поощряется.

Ранее Life.ru писал, что на пляже в Британии нашли необычного червя с яркими щетинками, которого местные прозвали «инопланетным». Длина существа достигала 15 сантиметров, и оно выглядело так, будто пришло с другой планеты. Оказалось, что это морской Афродитов червь, редкий гость на побережье после шторма.

