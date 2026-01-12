В Бразилии поймали гигантскую хищную рыбу весом 160 кг, которая может дышать воздухом

Арапаимы — одни из крупнейших пресноводных рыб в мире: они вырастают до трёх метров, весят до 200 килограммов и умеют дышать воздухом. Это даёт им преимущество перед другими обитателями рек: они легко выживают в малокислородной воде, быстро плодятся и активно поедают других рыб.
Специалисты предупредили, что арапаимы могут уничтожить местные экосистемы. За распространением этих хищников следят природоохранные службы, а ловля таких рыб разрешена и даже поощряется.
Ранее Life.ru писал, что на пляже в Британии нашли необычного червя с яркими щетинками, которого местные прозвали «инопланетным». Длина существа достигала 15 сантиметров, и оно выглядело так, будто пришло с другой планеты. Оказалось, что это морской Афродитов червь, редкий гость на побережье после шторма.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.