В некоторых домах Шелеховского района 13 января частично отключат электричество. Изначально провести неотложные работы на сетях планировалось 12 января. Как сообщается в телеграм-канале «Свет38», из-за пониженной температуры воздуха работы перенесены на завтра 13 января.
— Специалисты будут работать с 13:00 до 17:00 в течение двух часов, — уточняется в сообщении.
Также отключение света затронет жителей Чистых Ключей, Введенщины, Иланских ворот и Канонерки. С подробной информацией, по каким адресам не будет электричества, можно ознакомиться здесь.
Ранее КП-Ирктск рассказывала, что на дорогах Приангарья за неделю погибли шесть человек. За этот период произошло 30 ДТП.