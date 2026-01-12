Ричмонд
В некоторых домах Шелеховского района 13 января частично отключат электричество

Специалисты будут работать с 13:00 до 17:00.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В некоторых домах Шелеховского района 13 января частично отключат электричество. Изначально провести неотложные работы на сетях планировалось 12 января. Как сообщается в телеграм-канале «Свет38», из-за пониженной температуры воздуха работы перенесены на завтра 13 января.

— Специалисты будут работать с 13:00 до 17:00 в течение двух часов, — уточняется в сообщении.

Также отключение света затронет жителей Чистых Ключей, Введенщины, Иланских ворот и Канонерки. С подробной информацией, по каким адресам не будет электричества, можно ознакомиться здесь.

Ранее КП-Ирктск рассказывала, что на дорогах Приангарья за неделю погибли шесть человек. За этот период произошло 30 ДТП.