Трамп сообщил, что США добились прогресса в вопросе урегулирования на Украине

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил о прогрессе в вопросе урегулирования конфликта на Украине.
— Я думаю, что мы добиваемся прогресса, — заявил он журналистам на брифинге в Белом доме в воскресенье, 11 января.
Также американский лидер напомнил, что Штаты зарабатывают на украинском конфликте, продавая оружие Североатлантическому альянсу. Вместе с тем Трамп отметил, что хочет остановить конфликт ради спасения жизней, передает РБК.
Захват нефтяного танкера Marinera, который шел под флагом России, был сигналом от Дональда Трампа российскому коллеге Владимиру Путину. Об этом сообщило издание The Telegraph, ссылаясь на бывших и действующих чиновников в США.
По их словам, решения главы Белого дома захватить танкер под флагом РФ и поддержать новый законопроект об антироссийских санкциях стали сигналом для Путина о том, что Москва должна поспешить с урегулированием конфликта на Украине.
Председатель комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа высказался о заявлениях Дональда Трампа, который утверждает, что разочаровался во Владимире Путине.