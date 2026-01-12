Военные РФ застигли ВСУ врасплох при атаке со стороны минного заграждения

Российские военнослужащие настигли врасплох подразделение Вооружённых сил Украины при атаке со стороны минного заграждения, которое разминировал российский боец Али Хакиров, сообщает Минобороны РФ.
В ведомстве рассказали, что рядовой Хакиров в составе штурмовой группы выполнял задание по ликвидации противника, который «занял оборону на укреплённых позициях в направлении наступления ВС РФ».
Российские штурмовики скрытно выдвинулась в направлении позиций украинских военных, стрелок-сапёр штурмовой роты, находясь в головном дозоре, выявил минно-взрывное заграждение на маршруте движения.
«Подав сигнал группе, Али приступил к разминированию. Оперативно обезвредив мины на узкой тропе, провёл группу к укреплённой позиции противника. Украинские боевики, не ожидавшие атаки со стороны минного заграждения, были застигнуты врасплох», — говорится в сообщении.
В МО отметили, что в результате штурма украинские войска понесли потери и отступили. Российские военные заняли укреплённые позиции и держали оборону, обеспечив дальнейшее продвижение войск.
Ранее сообщалось, что российский танкист прямой наводкой с первого выстрела ликвидировал боевую машину пехоты Вооружённых сил Украины, БПМ находилась на расстоянии около километра.