Военные РФ застигли ВСУ врасплох при атаке со стороны минного заграждения

ВС настигли врасплох украинское подразделение при атаке со стороны заграждения, которое разминировал боец Али Хакиров, сообщило Минобороны РФ.

Источник: Аргументы и факты

Российские военнослужащие настигли врасплох подразделение Вооружённых сил Украины при атаке со стороны минного заграждения, которое разминировал российский боец Али Хакиров, сообщает Минобороны РФ.

В ведомстве рассказали, что рядовой Хакиров в составе штурмовой группы выполнял задание по ликвидации противника, который «занял оборону на укреплённых позициях в направлении наступления ВС РФ».

Российские штурмовики скрытно выдвинулась в направлении позиций украинских военных, стрелок-сапёр штурмовой роты, находясь в головном дозоре, выявил минно-взрывное заграждение на маршруте движения.

«Подав сигнал группе, Али приступил к разминированию. Оперативно обезвредив мины на узкой тропе, провёл группу к укреплённой позиции противника. Украинские боевики, не ожидавшие атаки со стороны минного заграждения, были застигнуты врасплох», — говорится в сообщении.

В МО отметили, что в результате штурма украинские войска понесли потери и отступили. Российские военные заняли укреплённые позиции и держали оборону, обеспечив дальнейшее продвижение войск.

Ранее сообщалось, что российский танкист прямой наводкой с первого выстрела ликвидировал боевую машину пехоты Вооружённых сил Украины, БПМ находилась на расстоянии около километра.