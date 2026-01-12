Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Выяснилось, что ребенку удалили палец после взрыва петарды в российском городе

В Новосибирской областной клинической больнице врачи провели сложную операцию шестилетнему мальчику, пострадавшему при взрыве петарды в новогоднюю ночь.

В Новосибирской областной клинической больнице врачи провели сложную операцию шестилетнему мальчику, пострадавшему при взрыве петарды в новогоднюю ночь. В результате травмы ребенку пришлось ампутировать палец.

Как сообщили в пресс-службе медучреждения, пиротехническое изделие сработало прямо в руке ребенка. Взрыв привел к тяжелым повреждениям ладони: были разрушены кости и суставы, разорваны мягкие ткани, сосуды и нервные пучки. Указательный палец оказался фактически оторван.

Пострадавшего экстренно доставили в областную больницу, где за его руку боролась команда хирургов. Врачам удалось сохранить конечность и восстановить основные функции кисти, однако полностью спасти указательный палец оказалось невозможно — его пришлось ампутировать.

При этом медики нашли решение, позволившее минимизировать последствия травмы. Для закрытия раны был использован кожный лоскут ампутированного пальца. Такой подход позволил избежать забора кожи с других участков тела и дополнительного травмирования ребенка.

В больнице отмечают, что сформированный кожный покров обеспечит нормальное заживление, снизит выраженность косметического дефекта и позволит кисти правильно развиваться в дальнейшем. По оценке врачей, мальчик сможет полноценно пользоваться рукой после завершения восстановительного периода.

Читайте также: Выяснилось, как ученые выявили два резких этапа старения организма.