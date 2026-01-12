СК опубликовал архивные видео с места убийства омского застройщика Берга

Руководитель отдела криминалистики СКР Роман Бегляров подробно рассказал о масштабной работе: для поиска киллера было изъято и просмотрено несколько терабайт видеозаписей с камер наблюдения. На одной из них был обнаружен подозреваемый, встречавшийся с Бергом незадолго до убийства.