СК опубликовал архивные видео с места убийства омского застройщика Берга

Следственный комитет по Омской области обнародовал архивные кадры с места убийства известного застройщика Виктора Берга в 2015 году. Видео, представленное в эфире «Вести Омск», показывает ключевые этапы расследования громкого преступления.
Руководитель отдела криминалистики СКР Роман Бегляров подробно рассказал о масштабной работе: для поиска киллера было изъято и просмотрено несколько терабайт видеозаписей с камер наблюдения. На одной из них был обнаружен подозреваемый, встречавшийся с Бергом незадолго до убийства.
Виктор Берг, бывший гендиректор компании «ОмСтрой-2001», был застрелен на пустыре на улице 10 лет Октября. К моменту гибели он фигурировал примерно в десятке уголовных дел, связанных с финансовыми преступлениями и банкротством фирмы, оставившей сотни дольщиков без жилья.
Расследование его убийства было осложнено многочисленными криминальными связями. Примечательно, что через год после гибели Берга уголовное дело было возбуждено против ведущего его дела судьи Сергея Москаленко, подозреваемого в получении взяток от предпринимателя.