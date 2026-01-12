Объявлены победители премии «Золотой глобус»

В США прошла церемония награждения премии «Золотой глобус», в рамках которой отметили заслуги в области кинематографа и телевидения за 2025 год.
Картина «Хэмнет» взяла награду в категории «Лучший фильм в жанре драма», работа «Битва за битвой» — в жанре «мюзикл или комедия». Лучшим международным фильмом стал «Секретный агент». Лучший анимационный фильм — «Кей-поп-охотницы на демонов».
Лучшим комедийным сериалом признана «Киностудия». Награду за лучший телефильм, сериал или мини-сериал вручили картине «Переходный возраст» — всего работа взяла четыре награды. «Больнице “Питт” досталась статуэтка за лучший драматический сериал.
Пол Томас Андерсон признан режиссером года за фильм «Битва за битвой», он же забрал награду за лучший сценарий.
Лучшей актрисой в жанре «драма» стала Джесси Бакли благодаря роли в картине «Хэмнет», а в жанре «мюзикл или комедия» — Роус Бирн за игру в фильме «Я бы тебя пнула, если бы могла».
Приз за лучшего актера в жанре «драма» забрал Вагнер Мора, который снялся в фильме «Секретный агент». За игру в жанрах «комедия или драма» награда досталась Тимоти Шаламе с фильмом «Марти Великолепный».
Лучшим актером второго плана стал Стеллан Скарсгард, снявшийся в «Сентиментальной ценности», а лучшей актрисой — Тейяна Тейлор («Битва за битвой»).
Награду за лучшего актера в мини-сериале/антологии/телефильме получил Стивен Грэм («Переходный возраст»), актрису — Мишель Уильямс («Умираю, как хочу секса»).
Ноа Уайли и Рэй Сихорн удостоились актерских наград первого плана за работы в сериалах «Больница “Питт” и “Одна из многих”. Статуэтки за второй план забрали Оуэн Купер и Эрин Доэрти (оба играли в “Переходном возрасте”).
Американская киноакадемия представила предварительные списки кандидатов на премию «Оскар» в 2026 году. Наибольшее количество номинаций получили фильм ужасов «Грешники» и вторая часть мюзикла «Злая» — у обеих работ по семь.