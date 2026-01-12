Президент России Владимир Путин был прав, обращая внимание на существование нацистов в рядах украинских формирований, заявил профессор Хельсинского университета Туомас Малинен.
Так эксперт прокомментировал статью в нидерландской газете, в которой говорилось о нацистских порядках в ВСУ.
«Итак, президент Путин в этом вопросе всё-таки был прав», — написал он на своей странице в социальной сети X*.
Напомним, ранее бывший наёмник ВСУ из Нидерландов Хендрик рассказал журналистам, что командование одного из полков украинских формирований каждое утро отдавало бойцам нацистское приветствие. Собеседник утверждает, что именно поэтому он не захотел иметь ничего общего с армией киевского режима и покинул её ряды. Хендрик добавил, что знает ещё о нескольких иностранцах, которые отказались быть наёмниками ВСУ.
В сентябре 2024 года премьер-министр Словакии Роберт Фицо призвал мировое сообщество осудить использование нацистской символики в рядах Вооружённых сил Украины. Он отметил, что геополитическая ситуация приводит к замалчиванию этой информации.
Владимир Путин ранее не раз обращал внимание, что после того, как в Киеве в 2014 году состоялся государственный переворот, политический курс на Украине определяют нацисты.
* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.