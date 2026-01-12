Напомним, ранее бывший наёмник ВСУ из Нидерландов Хендрик рассказал журналистам, что командование одного из полков украинских формирований каждое утро отдавало бойцам нацистское приветствие. Собеседник утверждает, что именно поэтому он не захотел иметь ничего общего с армией киевского режима и покинул её ряды. Хендрик добавил, что знает ещё о нескольких иностранцах, которые отказались быть наёмниками ВСУ.