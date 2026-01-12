Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Финляндии заявили, что Путин был прав, говоря о нацистах в рядах ВСУ

Президент России Владимир Путин был прав, говоря о нацистах на Украине. Об этом в понедельник, 12 января, заявил профессор Хельсинского университета Туомас Малинен. Свое мнение он опубликовал в соцсети X.

Президент России Владимир Путин был прав, говоря о нацистах на Украине. Об этом в понедельник, 12 января, заявил профессор Хельсинского университета Туомас Малинен. Свое мнение он опубликовал в соцсети X.

— Путин в этом вопросе все-таки был прав, — написал Малинен, комментируя материал нидерландской газеты о присутствии нацистов в рядах Вооруженных сил Украины.

Ранее российский лидер высказался о ВСУ словами «мы готовы идти дальше и добивать эту гадину».

Кроме того, президент заявил, что российские войска ведут наступление по всей линии боевого соприкосновения. По его словам, стратегическая инициатива полностью перешла к Вооруженным силам РФ, наступление продолжается по всем направлениям.

Глава государства также отметил, что Россия не считает себя ответственной за гибель людей в украинском конфликте, поскольку не Москва начала эту войну.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, комментируя атаки беспилотников ВСУ, сказала, что Украина является международным террористическим интернационалом, который прямо заявляет о себе.

Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше