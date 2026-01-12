Черчесов рассказал о новичке «Ахмата» Галымжане Кенжебеке

Футболист прошёл медицинское обследование и подписал в минувшие выходные контракт с российским клубом сроком на 4,5 года.
«Кенжебек последний матч проводил в ноябре, но он полноценно с нами работает. Нам нужно выводить игровые формы новичков в общий знаменатель. Мы наблюдали за нашими новичками давно: Галымжан дебютировал в сборной Казахстана именно при мне и за те полтора года спрогрессировал», — отметил он в интервью клубной пресс-службе.
В карьере Кенжебека были клубы «Женис», «Мактаарал», «Кайрат», а также словацкий «Кошице» и кипрский «Акритас Хлоракас».
Черчесов возглавлял сборную Казахстана в период 2024—2025 годов, после чего принял «Ахмат».
Кенжебека рассчитывали увидеть в Европе, но он выбрал «Ахмат».