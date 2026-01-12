Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Черчесов рассказал о новичке «Ахмата» Галымжане Кенжебеке

Главный тренер грозненского «Ахмата» Станислав Черчесов рассказал об одном из новичков клуба, вингере сборной Казахстана Галымжане Кенжебеке, передают Vesti.kz.

Источник: РИА "Новости"

Футболист прошёл медицинское обследование и подписал в минувшие выходные контракт с российским клубом сроком на 4,5 года.

«Кенжебек последний матч проводил в ноябре, но он полноценно с нами работает. Нам нужно выводить игровые формы новичков в общий знаменатель. Мы наблюдали за нашими новичками давно: Галымжан дебютировал в сборной Казахстана именно при мне и за те полтора года спрогрессировал», — отметил он в интервью клубной пресс-службе.

В карьере Кенжебека были клубы «Женис», «Мактаарал», «Кайрат», а также словацкий «Кошице» и кипрский «Акритас Хлоракас».

Черчесов возглавлял сборную Казахстана в период 2024—2025 годов, после чего принял «Ахмат».
Кенжебека рассчитывали увидеть в Европе, но он выбрал «Ахмат».