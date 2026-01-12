На федеральной трассе «Иртыш» под Курганом появилась новая камера фиксации ПДД. Карта

Новый комплекс работает как на встречное, так и на попутное движение. Камера фиксирует превышение допустимой скорости, выезд на встречную полосу и за стоп-линию. Комплекс считывает нарушение движения по полосам, непристегнутые у водителя и пассажира ремни безопасности, зафиксирует разговор водителя по телефону и невключенные ходовые огни автомобиля.