На федеральной трассе «Иртыш» под Курганом появилась новая камера фиксации ПДД. Карта

Новый стационарный комплекс фиксации нарушений ПДД появился возле одного из заездов в город Курган с федеральной трассы «Иртыш». Об этом URA.RU узнало в ходе мониторинга файлов на сайте региональной Госавтоинспекции.

На трассе под Курганом поставили новую камеру ПДД.

«Город Курган, автодорога Р-254 “Иртыш”, 256 км», — сообщает геолокацию нового комплекса файл с данными о камерах фиксации на сайте курганского управления ГАИ. Стационарная камера установлена в месте поворота с трассы на улицу Загородную, недалеко от завода «Курганстальмост».

Новый комплекс работает как на встречное, так и на попутное движение. Камера фиксирует превышение допустимой скорости, выезд на встречную полосу и за стоп-линию. Комплекс считывает нарушение движения по полосам, непристегнутые у водителя и пассажира ремни безопасности, зафиксирует разговор водителя по телефону и невключенные ходовые огни автомобиля.