Экспертов напугал улов бразильского рыбака: двухметровые монстры поедают других рыб и быстро плодятся

Арапаимы считаются самыми большими пресноводными рыбами в мире. Их вес может достигать 200 кг, а длина — трех метров. При этом, в отличие от других рыб, арапаимы умеют дышать воздухом. Как только они попадают в новое место, они очень быстро плодятся и пожирают другие виды рыб. Именно по этим причинам эти гиганты считаются крайне опасными — они способны уничтожать целые экосистемы.