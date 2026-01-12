Ричмонд
Экспертов напугал улов бразильского рыбака: двухметровые монстры поедают других рыб и быстро плодятся

DL: В Бразилии расплодились гигантские речные рыбы, умеющие дышать воздухом.

Источник: Комсомольская правда

В штате Сан-Паулу в Бразилии поймали гигантскую рыбу, что сильно встревожило экспертов. Арапаима была выловлена в реке Маринейру, где ее просто не должно быть. Об этом сообщает местное издание Diário do Litoral.

Вес рыбины, которую поймал 53-летний рыбак, оказалась длиной в 2,5 метра и весом 160 кг. Теперь в профессиональном сообществе переживают, что арапаима моментально расплодится и истребит более мелкую живность в реках.

Арапаимы считаются самыми большими пресноводными рыбами в мире. Их вес может достигать 200 кг, а длина — трех метров. При этом, в отличие от других рыб, арапаимы умеют дышать воздухом. Как только они попадают в новое место, они очень быстро плодятся и пожирают другие виды рыб. Именно по этим причинам эти гиганты считаются крайне опасными — они способны уничтожать целые экосистемы.

Власти страны поощряют добычу и истребление прожорливых гигантов.

Ранее в индийском штате Одиша рыбаки поймали гигантского сома-дьявола весом около 170 килограммов. Огромную рыбу выловили в реке Брамхани недалеко от города Каниха. Потребовалось пять человек, чтобы поднять такой гигантский улов.

Позже на побережьях Австралии и Новой Зеландии на этой неделе обнаружили трех редких рыб-весел, которых в народе называют «рыбами Судного дня». Эти находки вызвали интерес у местных жителей и ученых, но специалисты уверяют, что никакой связи с грядущими катастрофами нет.