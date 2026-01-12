Два новых костела будут построены в Минске — вот где. Подробности агентству «Минск-Новости» сообщил митрополит Минско-Могилевский Иосиф Станевский.
Он обратил внимание на развитие так называемых костелов шаговой доступности.
— Планируется, что такие храмы появятся в Новинках, Ждановичах и некоторых других микрорайонах столицы, — подчеркнул митрополит.
Станевский также напомнил, что сейчас в Минске работают 19 костелов.
