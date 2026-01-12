Ричмонд
Сотрудники с признаками психических расстройств будут проходить освидетельствование

Работники с признаками психических расстройств, выявленными при медицинском осмотре, с марта 2026 года будут проходить психиатрическое освидетельствование. Об этом свидетельствует приказ Минздрава России.

Согласно документу, «в случае выявления у работника по результатам обязательных периодических осмотров работников, предусмотренных статьей 220 Трудового кодекса России, признаков психического расстройства работник направляется работодателем для прохождения освидетельствования».

Соответствующий приказ, подписанный министром здравоохранения, вступит в силу с 1 марта 2026 года, передает ТАСС.

Ранее аналитики Русской школы управления (РШУ) провели исследование и выяснили, что симптомы выгорания в конце текущего года испытывают более 48 процентов респондентов. При этом 68 процентов опрошенных рассказали о постоянном чувстве усталости.

HR-эксперт Гарри Мурадян также отметил, что работодатели в России стали избегать приема на работу курящих соискателей, ссылаясь на снижение производительности труда. Однако, согласно законодательству, увольнение сотрудника лишь по причине его курения невозможно.