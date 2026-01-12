Александр Овечкин вышел на 9-е место в истории НХЛ по очкам в большинстве

В этой встрече Овечкин забил гол и отдал результативную передачу, набрав сначала 613, а затем 614 очков в большинстве за карьеру. Благодаря этому он обошел Фила Хаусли, у которого было 612 очков, и поднялся на девятую строчку в историческом списке лиги. Оба результативных действия произошли при численном преимуществе его команды.