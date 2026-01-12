Александр Овечкин вышел на 9-е место в истории НХЛ по очкам в большинстве

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на девятое место в истории НХЛ по количеству очков, набранных в большинстве. Хоккеист улучшил показатель в матче регулярного чемпионата против «Нэшвилл Предаторз».
В этой встрече Овечкин забил гол и отдал результативную передачу, набрав сначала 613, а затем 614 очков в большинстве за карьеру. Благодаря этому он обошел Фила Хаусли, у которого было 612 очков, и поднялся на девятую строчку в историческом списке лиги. Оба результативных действия произошли при численном преимуществе его команды.
В текущем сезоне регулярного чемпионата НХЛ Александр Овечкин забросил 20 шайб.
Овечкин открыл счет голам в 2026 году 6 января: хоккеист забросил две шайбы в домашней встрече регулярного чемпионата НХЛ против «Анахайм Дакс».
12 декабря «Вашингтон Кэпиталз» проиграл «Каролине Харрикейнз» со счетом 2:3 в серии буллитов в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ. Тогда Овечкин достиг отметки 1800 набранных очков в карьере в НХЛ с учетом матчей плей-офф.
6 ноября Александр Овечкин достиг исторического рубежа, став первым игроком в лиге, забросившим 900 шайб в регулярных чемпионатах.