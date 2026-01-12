Ричмонд
Елена Соловьева возглавила Центр инноваций социальной сферы Омска

Новый директор пригласила предпринимателей на консультации о мерах поддержки.

Источник: Комсомольская правда

С 12 января 2026 года руководителем АНО «Омский ЦИСС» стала Елена Соловьева, ранее возглавлявшая Центр развития бизнес-инициатив. Она официально объявила о своем назначении в соцсетях.

«Если вы еще не являетесь социальным предпринимателем и считаете, что это не про вас, значит, вы слишком мало знаете о социальном предпринимательстве!», — написала новый директор на своей странице «ВКонтакте».

Соловьева пригласила омичей на консультации, чтобы рассказать о льготах и мерах господдержки. Елена отметила, что Центр оказывает комплексную помощь малому бизнесу и продвигает общественно значимые проекты.

Ранее руководство «Омского ЦИСС» не менялось почти 10 лет — с февраля 2015 года организацию возглавляла Нина Андриенко. Пока в ЕГРЮЛ не внесены данные о новом начальнике учреждения. Также неизвестно, сохранит ли Соловьева пост директора Центра развития бизнес-инициатив.

