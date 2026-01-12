Елена Соловьева возглавила Центр инноваций социальной сферы Омска

С 12 января 2026 года руководителем АНО «Омский ЦИСС» стала Елена Соловьева, ранее возглавлявшая Центр развития бизнес-инициатив. Она официально объявила о своем назначении в соцсетях.
«Если вы еще не являетесь социальным предпринимателем и считаете, что это не про вас, значит, вы слишком мало знаете о социальном предпринимательстве!», — написала новый директор на своей странице «ВКонтакте».
Соловьева пригласила омичей на консультации, чтобы рассказать о льготах и мерах господдержки. Елена отметила, что Центр оказывает комплексную помощь малому бизнесу и продвигает общественно значимые проекты.
Ранее руководство «Омского ЦИСС» не менялось почти 10 лет — с февраля 2015 года организацию возглавляла Нина Андриенко. Пока в ЕГРЮЛ не внесены данные о новом начальнике учреждения. Также неизвестно, сохранит ли Соловьева пост директора Центра развития бизнес-инициатив.
