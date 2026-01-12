В Омской области ожидают пик заболеваемости гриппом во второй половине января

Министр здравоохранения Омской области Дмитрий Маркелов обратился к жителям региона с важным предупреждением в связи с приближающимся пиком сезонной заболеваемости гриппом. Соответствующее сообщение глава ведомства опубликовал в своём официальном Telegram-канале.
В преддверии выхода омичей с длительных январских каникул Дмитрий Маркелов призвал каждого внимательно оценить состояние своего здоровья перед возвращением к привычной социальной активности — на работу, учёбу или при посещении детских учреждений.
«Если вы наблюдаете у себя симптомы гриппа или ОРВИ — не спешите включаться в активную социальную жизнь. Обратитесь к врачу, посидите дома несколько дней», — подчеркнул министр.
В обращении особо отмечено, что нынешний сезон характеризуется высокой заразностью вируса. По данным Минздрава, традиционный пик заболеваемости приходится на вторую половину января.
Министр разъяснил важные сроки: при неосложнённом течении болезни человек остаётся потенциально опасным для окружающих в течение недели. Таким образом, соблюдение домашней изоляции на этот период не только способствует личному выздоровлению, но и предотвращает распространение инфекции в коллективах.
Дмитрий Маркелов призвал омичей проявить ответственность и придерживаться принципа разумной самоизоляции при появлении первых признаков заболевания. «Давайте беречь друг друга», — резюмировал глава регионального Минздрава.