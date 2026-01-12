В Омской области ожидают пик заболеваемости гриппом во второй половине января

Министр разъяснил важные сроки: при неосложнённом течении болезни человек остаётся потенциально опасным для окружающих в течение недели. Таким образом, соблюдение домашней изоляции на этот период не только способствует личному выздоровлению, но и предотвращает распространение инфекции в коллективах.