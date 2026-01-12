Ричмонд
В Осинском районе простятся с Валентином Дамбуевым, который погиб в зоне СВО

Мужчина служил в штурмовой роте с 17 октября 2024 года.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Осинском районе простятся с бойцом Валентином Дамбуевым, который героически погиб в зоне специальной военной операции. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр района Борис Хошхоев.

— Валентин родился 23 сентября 1983 года. В 1997 году окончил школу, а после начал работать грузчиком-экспедитором, — пояснил глава Осинского района.

17 октября 2024 года мужчина отправился защищать Отечество. Валентин Дамбуев служил в штурмовой роте. При выполнении боевого задания его не стало 27 декабря 2024 года. Родные и друзья смогут проводить военнослужащего в последний путь 13 января в 12:00 в селе Бильчир.

