В Осинском районе простятся с Валентином Дамбуевым, который погиб в зоне СВО

17 октября 2024 года мужчина отправился защищать Отечество. Валентин Дамбуев служил в штурмовой роте. При выполнении боевого задания его не стало 27 декабря 2024 года. Родные и друзья смогут проводить военнослужащего в последний путь 13 января в 12:00 в селе Бильчир.