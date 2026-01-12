Как йога и ретриты помогают жить без спешки и стресса: история Дианы Назаровой

В этом интервью El.kz она рассказывает о начале своего пути, о том, как йога изменила её жизнь, и делится советами о балансе, гармонии и самопознании.
— Диана, с чего всё началось?
— Думаю, путь жизни — это и есть путь йоги, он начинается с каких-то осознаний, исследования мира и себя в этом мире, как его частички. Просто мы не сразу понимаем, что это йога. Сначала, 20 лет назад я просто хотела похудеть, быть в форме, не было и мысли о духовной гармонии, медитациях, поиске божественного внутри себя. Да, и тогда, 20 лет назад, это не было так популярно, как сейчас. Только после поездки в Индию в 2010 году, я поняла, что йога гораздо глубже и шире. Я тогда работала в корпоративном секторе, в нефтегазовой компании, как и все строила карьеру. Но та первая поездка изменила меня. И я решила пойти учиться на преподавателя йоги и посвятить этому свою жизнь. Но наверное, все так случилось именно потому, что у меня уже был внутренний запрос, чтобы начать выстраивать контакт с телом и душой.
А что про блогинг?! Я всегда любила писать. У меня был и ЖЖ, я состояла в разных форумах, была активна в Твиттере (сейчас уже многие и не знают, что это такое). А когда мы поехали в большое путешествие по ЮВА (Камбоджа, Таиланд, Малайзия, Сингапур, Бали) мои подписчики в Твиттере убедили меня вести инстаграм и выкладывать картинки, а не просто красиво писать.
— Какую главную идею вы сегодня закладываете в свой блог?
— Мой блог — про честность и про любовь к жизни. Про жизнь в теле, в практике, в материнстве, в путешествиях, без идеализации. Мне важно показывать, что путь к себе — это не линейная история успеха, а живой процесс с сомнениями, паузами, ростом, потерями. Для аудитории это пространство, где можно выдохнуть и быть собой. Это вдохновение, что можно жить для себя, но не быть эгоистичной при этом, что надо жить жизнь сейчас, не откладывая на потом, что женщина может меняться, взрослеть, поправляться, ошибаться и это нормально.
И ещё — умение совмещать материальное и духовное. Не обязательно уходить в Гималаи, жить в ашраме или отказываться от материальных вещей. Раз уж мы пришли в этот мир, нужно учиться находить в нем гармонию.
— В какой момент вы поняли, что йога стала образом жизни?
— Как я писала раньше, сначала это были просто упражнения на коврике, гибкость, сила, стройность — все приходило постепенно. У меня ещё были множественные протрузии и грыжи в позвоночнике. Я рано вытянулась в подростковом возрасте, горбилась, неумело ходила на каблуках — все это стало причиной болей в спине уже в достаточно юном возрасте.
Но потом йога стала проявляться в моих поступках, реакциях, отношению к себе. Я отказалась от мяса, от каких-то вредных привычек. Это происходило постепенно, без каких-то громких инсайтов.
Индия и Бали, конечно, очень повлияли на меня. С того первого раза, к слову, в Индию я возвращалась 33 раза.
— А как йога изменила ваше отношение к себе?
— Йога научила меня слушать, а не требовать. Поначалу я хотела внешних результатов. Хотела красивые формы, новые крутые асаны, а сейчас я поняла, что гораздо важнее внутренний результат. Как я себя чувствую, как ощущаю, чего хочет моё тело. Поначалу были жесткие диеты, я пробовала и веганство, и сыроедение, сейчас могу позволить себе рыбу, морепродукты, тортики :). Поняла, что не нужно быть идеальной, потому что идеала не существует. Не гнаться за картинкой, никого не идеализировать, даже учителей. От детей тоже не требую достижений, соответствий. Я живу свою жизнь и мои дети видят во мне пример женщины, которая умеет сочетать разные роли. У меня две девочки-подростки, им важно видеть в моей фигуре не только маму, но и помощника, поддержку, подругу, и самое главное — женщину во всех её ипостасях: в быту, в творчестве, в партнерстве, в профессиональном проявлении.
— Как вы успеваете всё совмещать?
— Когда я только начинала, я тогда работала в корпоративном секторе, преподавала йогу, вела блог, пекла торты на заказ (тоже моя страсть и увлечение), а вечером вела хозяйство дома, была мамой и женой. Совмещать всё сложно, это требует много ресурса. Поэтому скажу честно, идеального баланса не существует.
Есть постоянная настройка. Я учусь принимать, что в разные периоды фокус смещается, и это нормально. Главное — не терять контакт с собой и не жить в режиме постоянной вины.
— С какими трудностями сталкивались?
— Мне, наверное, повезло, моя семья всегда меня во всем поддерживала. Скорее мой перфекционизм где-то мешал. Хотелось быть лучше, думала, что я не дотягиваю, не достаточно много практикую, не получались многие асаны. Я не гибкая от природы, приходилось много работать. Как говорила ранее, чем-то приходилось жертвовать. Могла уехать в Индию на обучение на месяц и пропустить какие-то важные события в жизни детей, например.
Но здесь важно разрешить себе быть неидеальной, живой, а не удобной для всех.
— Были сомнения?
— Были и выгорания, и сомнения. Но остановиться — нет. Я всегда задавала себе вопрос: «Зачем я это делаю?» Когда ты знаешь, что ты на своем пути, выполняешь свое предназначение, смысл, дхарму, тогда ты просто не можешь все бросить. Да, бывает сложно, но так ведь в каждом деле. Нужно остановиться, послушать себя, дать себе время, отдохнуть от всего — и энергия приходит. Мне на этом пути очень помогает медитация. Иногда я одна уезжаю в ашрам или свои места силы и просто наполняюсь энергией. В моем деле важно делиться из изобилия. Невозможно преподавать йогу из недостатка средств или желания обогатиться. Это просто нечестно.
— В чём секрет вашей гармонии?
Да, это сочетания всего этого. Дисциплина — дает опору. Мои утренние ритуалы, как основа хорошего дня. Моя практика, я занимаюсь аштанга йогой, а в ней без дисциплины никуда. Контакт с телом — это не только уметь сидеть на шпагате или стоять на голове, это ещё и знать, когда телу нужна поддержка, отдых, море, иногда шоколадка и кофе :) И повторюсь — медитация, работа с дыханием — это всегда дает ясность. И ещё важный фактор — моя семья. Меня воспитывала бабушка с атакой, они научили меня наполнять дом любовью, любить искренне, без остатка, — это я и своим детям хочу передать.
— С какими стереотипами сталкиваетесь чаще всего?
— Йога в нашем обществе все ещё окружена стереотипами. И одна из моих целей — показать, что йога очень многогранна.
Многие думают, что йога — это потягушки для девушек. Йога — это секта и заточена на буддизм. Я преподавала философию йоги на курсе для преподавателей йоги, и мы много говорили на эту тему. Йога вне религий, но она связана с духовностью, с божественным началом, это факт. А про мам-блогеров — ну, я не «идеальная счастливая мамочка двух ангелочков» :) Я не знаю. Но почти все мои подруги, которые ведут блог — мамы и прекрасно совмещают свои профессиональные сферы с материнством.
— Как вы реагируете на критику и хейт?
Может, я ещё не такой популярный блогер или все мои подписчики очень приятные люди, но, признаюсь, хейта у меня почти не бывает.
А вообще я думаю, когда ты целостный внутри, тебя не сильно беспокоит критика незнакомых людей. А вот к конструктивной критике друзей, коллег и тем более — наставников я всегда прислушиваюсь.
— Какие цели ставите на ближайший год?
— Наверное, словом этого года для меня будет — глубина. Хочется больше говорить о философии, о смыслах. Развивать ретриты, открывать новые направления. Я все ещё хочу транслировать о том, что нужно жить легко и с удовольствием, но делать это осознанно.
— Как меняются люди после ретрита и что для вас самой значат эти встречи?
— О, это моё любимое — видеть, как меняются люди. Мы почти со всеми на связи после ретритов, делимся своими трансформациями, успехами. Кто-то переезжает в другой город, кто-то меняет профессию (кстати, очень многие захотели выучиться на преподавателей йоги именно после ретрита со мной). Я вижу, как женщины наполняют друг друга, становятся подругами, партнерами по бизнесу. Это очень вдохновляет. Да, и большинство моих близких подруг сейчас — бывшие участницы моих ретритов.
Этого не описать в нескольких словах, у каждой своя уникальная история. И каждый раз — я благодарю за возможность быть проводником в этих изменениях.
— Есть ли мечта или проект, который вы хотите реализовать через своё дело?
— Одна из моих мечт — это создать долгосрочное пространство для женщин, где соединяются тело, практика, путешествия и внутренний рост. Шакти — женская энергия, великая сила, способная на многое. Я бы хотела, чтобы такое пространство было доступно для каждой. А ещё, я мечтаю написать свою книгу.
— Какой главный совет вы дали бы женщинам и мамам, которые ищут гармонию и путь к себе?
— Начинать сейчас, но не спешить. Заботиться о себе, быть честной с собой. Гармония — это не цель, это процесс. Долгой, сложный, но интересный.
Ну, и поехать на ретрит, там этот процесс более веселый и поддерживающий.