Как йога и ретриты помогают жить без спешки и стресса: история Дианы Назаровой

— Думаю, путь жизни — это и есть путь йоги, он начинается с каких-то осознаний, исследования мира и себя в этом мире, как его частички. Просто мы не сразу понимаем, что это йога. Сначала, 20 лет назад я просто хотела похудеть, быть в форме, не было и мысли о духовной гармонии, медитациях, поиске божественного внутри себя. Да, и тогда, 20 лет назад, это не было так популярно, как сейчас. Только после поездки в Индию в 2010 году, я поняла, что йога гораздо глубже и шире. Я тогда работала в корпоративном секторе, в нефтегазовой компании, как и все строила карьеру. Но та первая поездка изменила меня. И я решила пойти учиться на преподавателя йоги и посвятить этому свою жизнь. Но наверное, все так случилось именно потому, что у меня уже был внутренний запрос, чтобы начать выстраивать контакт с телом и душой.