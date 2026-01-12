В Совфеде озвучили зарплату, которая даст максимальное число пенсионных баллов в 2026 году

Максимальное число пенсионных баллов, сразу 10, в 2026 году можно получить при зарплате 248 тысяч рублей в месяц. Об этом РИА Новости сообщила сенатор, экс-глава отделения Соцфонда по Псковской области Наталья Мельникова.
Политик напомнила, что предельной базой начисления страховых взносов в наступившем году составляет два миллиона 979 тысяч рублей. Это равно ежемесячной зарплате в 248 250 рублей.
«Для получения максимального количества индивидуальных пенсионных коэффициентов заработная плата граждан должна составлять в месяц в 2026 году 248 250 рублей и более», — сказала Мельникова.
При этом сенатор отметила, что за год россияне могут получить не больше десяти пенсионных баллов.
Ранее Министерство труда и социальной защиты России объявило о новой схеме индексации пенсий, которая начнет действовать с 2026 года. Выплаты будут увеличены с 1 января в один этап, а размер повышения превысит уровень инфляции.
В Государственной думе предложили перейти к ежеквартальной индексации пенсий. Выплаты необходимо увеличивать с учетом роста цен.