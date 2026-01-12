Ричмонд
В Ростове-на-Дону неизвестный проколол колеса автомобилю

В Ростове ищут человека, проколовшего колеса машины.

Источник: Комсомольская правда

В одном из районов Ростове-на-Дону произошел неприятный инцидент, жертвой которого стал местный автовладелец. В дежурную часть Отдела полиции № 5 обратился житель города с заявлением о порче его имущества.

По словам дончанина, неизвестный повредил колеса его автомобиля. Сотрудники полиции незамедлительно приступили к проверке по данному факту. Они изучают записи с камер видеонаблюдения с близлежащих домов и объектов, чтобы установить личность злоумышленника и обстоятельства произошедшего.

Также полицейские проверяют, не были ли зарегистрированы аналогичные случаи повреждения автомобилей на этой территории в последнее время.

