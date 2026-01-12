В Ростове-на-Дону неизвестный проколол колеса автомобилю

В одном из районов Ростове-на-Дону произошел неприятный инцидент, жертвой которого стал местный автовладелец. В дежурную часть Отдела полиции № 5 обратился житель города с заявлением о порче его имущества.
По словам дончанина, неизвестный повредил колеса его автомобиля. Сотрудники полиции незамедлительно приступили к проверке по данному факту. Они изучают записи с камер видеонаблюдения с близлежащих домов и объектов, чтобы установить личность злоумышленника и обстоятельства произошедшего.
Также полицейские проверяют, не были ли зарегистрированы аналогичные случаи повреждения автомобилей на этой территории в последнее время.
