В Башкирии распродают муниципальное имущество: с молотка уйдут три ФАПа

Начальная цена за нежилое здание площадью 89,3 квадратных метра с земельным участком в 595 «квадратов» в селе Старая Мушта Краснокамского района составляет 999 тысяч рублей. В селе Дим Альшеевского района продается нежилое помещение бывшего Демского ФАП площадью 32,7 квадратных метра за 125 тысяч рублей. Также на аукцион выставлено здание площадью 68,7 квадратных метра с участком в 730 квадратных метров на улице Гаражной в Кумертау с начальной стоимостью 777 тысяч рублей.