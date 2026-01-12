В Башкирии распродают муниципальное имущество: с молотка уйдут три ФАПа

В Башкирии пройдут аукционы по продаже муниципального имущества, в числе которого — здания трех бывших фельдшерско-акушерских пунктов. На торги выставляются объекты в разных районах республики.
Начальная цена за нежилое здание площадью 89,3 квадратных метра с земельным участком в 595 «квадратов» в селе Старая Мушта Краснокамского района составляет 999 тысяч рублей. В селе Дим Альшеевского района продается нежилое помещение бывшего Демского ФАП площадью 32,7 квадратных метра за 125 тысяч рублей. Также на аукцион выставлено здание площадью 68,7 квадратных метра с участком в 730 квадратных метров на улице Гаражной в Кумертау с начальной стоимостью 777 тысяч рублей.
По каждому из объектов назначены отдельные торги. Прием заявок от потенциальных покупателей продлится до 18 или 19 января 2026 года. Подробную информацию о процедуре можно получить в администрациях соответствующих муниципальных образований.
