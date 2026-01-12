Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВС РФ уничтожили штурмовую группу 58-й бригады ВСУ в Харьковской области

Военнослужащие российской армии уничтожили штурмовую группу 58-й отдельной мотопехотной бригады ВС Украины в районе села Лиман Харьковской области.

Источник: Аргументы и факты

Военнослужащие российской армии уничтожили штурмовую группу 58-й отдельной мотопехотной бригады ВС Украины в районе села Лиман Харьковской области, передает Telegram-канал «Северный ветер».

«Противник провел одну контратаку силами 58 омпбр, успеха не имел. Вражеская штурмовая группа полностью уничтожена», — говорится в публикации.

Также отмечается, что в районе села Лиман бойцы ВС РФ продвинулись на 250 метров и заняли участок леса.

Напомним, МО РФ ранее заявило, что бойцы ВС России ликвидировали бронемашины, пикапы и пехоту ВСУ при попытке прорыва к украинским подразделениям, заблокированным в поселке Купянск-Узловой в Харьковской области.