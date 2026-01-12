Гульзира Айдарбекова тепло встретила вернувшихся с Мальдив Кайрата Нуртаса, его жену и детей

Мама Кайрата Нуртаса показала, как тепло встретила сына, невестку и пятерых внуков, прилетевших с Мальдив. Вместе с мужем, Нуртасом Айдарбековым, они устроили семейный вечер, полный объятий, смеха и богатого дастархана. Подарки и радость встречи наполнили дом Айдарбековых.
«Сегодня наши дети вернулись с Мальдив, мы так рады. Быть всем вместе, встретиться в добром здравии — такое счастье. Улыбка, которую все видят, — это только часть реальности. Остальное расскажет сама жизнь. Порой она беззвучно испытывает спокойствие. Для того, кто понял, этого достаточно», — написала Гульзира Айдарбекова.
Пользователи Instagram выразили свои теплые пожелания и поздравления. «Счастливая семья», «Жулдыз приехала, и сразу в доме стало светлее», «Как прекрасно, я хотела увидеть этот момент. Гульзира ханым показала, какая она мудрая женщина. Кайрата и Жулдыз очень люблю. Кайрат такой добродушный. Пусть он всегда будет со своей семьей. Пусть у него появится на свет шестой ребенок, даже двойня, а после пусть будет и седьмой», — написали они. «Мы так рады, хотим видеть Жулдыз всегда рядом с вами», — добавили пользователи.