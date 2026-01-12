Ричмонд
Красноярцам рассказали, чем грозит низкая физическая активность

Специалисты Красноярского центра общественного здоровья и медицинской профилактики рассказали жителям, чем опасна низкая физическая активность.

Источник: Freepik

Малоподвижный образ жизни может стать серьезным фактором для развития различных заболеваний, наряду с курением, избыточной массой тела и повышенным артериальным давлением.

Исследования показывают, что недостаток физической активности увеличивает риск:

Ишемической болезни сердца на 30%; Сахарного диабета II типа на 27%; Рака толстого кишечника и рака молочной железы на 21−25%.

Чтобы поддерживать свое здоровье и снизить риски, медики рекомендуют:

Заниматься физической активностью минимум 150−300 минут в неделю (или 75−150 минут интенсивной активности); Для получения дополнительных преимуществ для здоровья увеличьте время умеренной физической активности до более чем 300 минут или интенсивной — до более чем 150 минут в неделю.

«С 12 по 18 января в России объявлена неделя активного образа жизни. Это отличная возможность задуматься о своем здоровье и внести позитивные изменения в свою жизнь», — добавили в центре.