Из Качугской районной больницы в зону СВО передали служебный автомобиль

Из Качугской районной больницы в зону специальной военной операции передали служебный автомобиль. Врачи пользовались транспортом с 2017 года. Об этом КП-Иркутск стало известно от пресс-службы регионального правительства.
— УАЗ «Патриот» передали бойцу Игорю Демидову, который родился в Качугском округе. Ранее он отправился защищать Родину, но в процессе службы получил травму, — уточнили в правительстве.
После курса лечения он приехал домой, в отпуск, чтобы восстановиться. Символичная передача ключей произошла в стенах больницы. Медицинский персонал выразил земляку благодарность и поддержку.
Ранее КП-Иркутск рассказывала, что в Осинском районе простятся с Валентином Дамбуевым, который погиб в зоне СВО.