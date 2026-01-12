Ричмонд
Топ-5 главных новостей в Молдове 12 января 2026: Синоптики обещают снег и −24 градуса в Молдове; в Италии полицейский застрелил юношу из Молдовы за наличие видео-компромата; пострадал ли молдавский газ на

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро понедельника, 12 января 2026.

Источник: Комсомольская правда

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро понедельника, 12 января 2024:

1. Настоящее испытание для жителей Молдовы: Синоптики обещают небольшой снег и суровые морозы до −24 градусов.

2. «Я готов пойти до конца и убить»: В Италии полицейский застрелил юношу из Молдовы за наличие компромата — видео, где карабинер-убийца танцует с трансгендером.

3. Пострадал ли молдавский газ на Украине от российской атаки — что ответили в Минэнерго.

4. Роковая случайность спасла ребёнка: молдаванин в Италии хотел взять с собой дочь на новогодний салют, а сам погиб.

5. «Как людям жить? Платим двойные тарифы за газ, свет и воду!» — жители Молдовы возмущены ситуацией в стране.

Мы — не бедные и не нищие, просто у нас мышление устаревшее: По мнению властей, жители Молдовы испорчены «советской оккупацией», когда зарплат на всё хватало и люди не выживали, а жили.

Министр труда и социальной защиты Наталья Плугару заявила, что официальная статистика фиксирует бедность среди населения из-за использования «советских методов» подсчета (далее…).

ЕС издевается, когда говорит, что Молдова и Украина опережают Грузию: «Они впереди, но только в обнимании с брюссельской бюрократией».

Об этом заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили (далее…).

С 1 января 2026 года в Молдове вступают в силу новые тарифы на медицинские услуги: Стоимость лечения — от 800 до 1000 леев в день.

Минздрав и Национальная компания медицинского страхования утвердили новые тарифы на медицинские услуги (далее…).